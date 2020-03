Les scénaristes partagent les pages de script de la scène de camée originale «Zombieland» avec Patrick Swayze

L’un des plus grands camées de l’histoire de l’horreur se trouve dans le Zombieland, mettant en vedette Bill Murray dans le rôle de, eh bien, Bill Murray. Mais la partie n’a pas été écrite à l’origine pour Murray.

Écrivains Rhett Reese et Paul Wernick nous ont fait savoir à plusieurs reprises au fil des ans que la séquence de camée a été initialement écrite pour la fin Patrick Swayze, qui est malheureusement tombé malade avant que la pièce ne lui soit jamais offerte. Diverses célébrités ont ensuite été considérées, dont Sylvester Stallone, Kevin Bacon, The Rock, Mark Hamill et Joe Pesci.

Une version du script avec Swayze dans le rôle qui est finalement allé à Bill Murray a été écrite par Reese et Wernick, et naturellement, c’était une séquence entièrement différente de celle avec laquelle nous nous sommes retrouvés. Bien que nous soyons tous coincés chez nous dans un avenir prévisible, les deux scénaristes se sont tournés vers les médias sociaux pour partager les pages de script de la version avec Swayze dans le rôle de camée amusant.

Ils notent quelques détails importants avant de plonger dans les pages de script, «Tallahassee s’appelait à l’origine Albuquerque. Columbus, Flagstaff. Et Little Rock était Stillwater. “

Le gang entre dans “La Casa De Swayze” dans ce premier projet, regardant Roadhouse sur sa télévision et écoutant la bande originale de Dirty Dancing sur sa chaîne stéréo – avec humour, le DVD et le CD sont déjà dans les lecteurs lorsqu’ils y arrivent. Flagstaff / Columbus trouve finalement son chemin vers le potier de Ghost, quand il est approché par quelqu’un par derrière…

Bien sûr, c’est Patrick Swayze. Le script décrit: «Maintenant zombifié. Effroyable. Jeans serrés. Débardeur. Et le mulet aux premiers stades. Pour tant de raisons… Flagstaff SCREAMS. »

Que se passe-t-il ensuite? Vous devrez lire la séquence par vous-même ci-dessous!

Comme nous vivons tous actuellement à #zombieland, @rhettreese et je pensais que ce serait amusant de vous emmener derrière le rideau, de retour aux premiers jours. Le rôle joué par Bill Murray a commencé dans le projet original en tant que Patrick Swayze. Patrick est tombé gravement malade et nous n'avons jamais eu l'opp

pour lui offrir le rôle. Mais nous l'avons ÉCRIT. Avec une douzaine ou plus, notamment pour @therock @kevinbacon @HamillHimself @theslystallone, JCVD, Pesci, McConaughey entre autres.

Quelques points à noter. Tallahassee s'appelait à l'origine Albuquerque. Columbus, Flagstaff. Et Little Rock était Stillwater.

