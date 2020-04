Les scénographes de Coachella produisent des hôpitaux de campagne

Europa Press

Journal La Jornada

Jeudi 2 avril 2020, p. 7

Madrid Les sociétés de production qui sont généralement chargées de construire les différentes étapes du festival de Coachella (Californie) construisent actuellement des tentes de triage et des hôpitaux de campagne pour traiter les personnes souffrant de coronavirus aux États-Unis.

Selon le LA Times, des entreprises telles que Choura Events et Gallagher Staging, qui installent normalement des tentes, de grandes scènes et des installations pour des festivals tels que Coachella et d’énormes événements sportifs, utilisent maintenant leur expérience et leur main-d’œuvre pour aider dans la lutte contre Covid. -19.

Ainsi, le fondateur de Choura Events, Ryan Choura, a expliqué au journal californien qu’ils sont rapidement devenus une équipe de secours en cas de catastrophe. Si je ne savais pas comment monter Coachella, je ne pourrais pas faire cet hôpital. J’ai vu des patients arriver et leur état. C’est réel, a-t-il ajouté.

De cette façon, la société Choura met en place des ateliers de triage et des installations de soutien pour le centre médical régional de Fountain Valley en Californie, en prévision de l’augmentation prévue du nombre de patients atteints de coronavirus dans les semaines à venir. Il s’agit de l’une des quatre villas médicales de l’environnement de Los Angeles que l’entreprise a contribué à construire jusqu’à présent.

Pour sa part, Gallagher Staging, qui devait installer la scène principale de Coachella cette année, a récemment construit des tentes pour les patients, des lits en mousse et d’autres structures hospitalières dans la baie de San Francisco, et prévoit de commencer travailler à cinq autres points à Los Angeles.

Joey Gallagher, directeur exécutif de cette société, fait valoir qu’il s’agit d’une «industrie qui évolue plus rapidement que toute autre. «Nous avons tout à disposition: Wi-Fi, radios, générateurs, lumières, salles de repos et endroits pour se laver. Nous pouvons construire une petite ville en un jour ou deux, et c’est ce dont nous avons besoin maintenant “, a-t-il déclaré.

Le festival Coachella devrait avoir lieu du 9 au 11 octobre et du 16 au 18 octobre.

