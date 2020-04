Les scientifiques créent des plantes qui brillent dans le noir

Une équipe internationale de scientifiques a créé des plantes dont les feuilles émettent de la lumière par elles-mêmes. Cela a été possible grâce à la bio-ingénierie qui leur a permis ajouter de l’ADN d’un champignon à la composition moléculaire d’une plante. Le résultat est non seulement incroyable, mais pourrait avoir un nombre infini d’utilisations pratiques et ornementales. La recherche a été publiée dans la prestigieuse revue Nature.

Une équipe de scientifiques de différentes institutions a utilisé le matériel génétique d’un champignon bioluminescent à insérer dans une plante de tabac, faisant briller cette plante dans l’obscurité. Selon les résultats des expériences, la plante continuerait d’émettre de la lumière tout au long de son cycle de vie sans avoir besoin de nouveaux produits chimiques. Selon Kaen Sarkisyan et Illa Yampolsky, les chefs de file de la recherche, ce processus peut non seulement être utilisé à des fins esthétiques, comme les utiliser pour la décoration, mais la bioluminescence est utile pour observer les processus vitaux des plantes.

Bien que les champignons et les plantes ne soient pas directement liés, les scientifiques ont utilisé une molécule que les deux organismes possèdent, l’acide caféique. Dans les champignons, cette molécule produit un éclairage, mais dans les plantes, elle constitue la lignine qui donne de la solidité à la membrane cellulaire.

Des tentatives similaires ont été faites dans le passé, mais en utilisant du matériel génétique de lucioles, avec des résultats moins prometteurs. “De nouvelles plantes peuvent produire un éclat plus stable et plus intense, qui est incorporé dans son code génétique »commentent les scientifiques. Les utilisations de cette nouvelle découverte pourraient mettre en œuvre un éclairage public plus respectueux de l’environnement, ainsi qu’à des fins ornementales et plus encore.

La recherche a été effectuée par un total de 27 scientifiques d’institutions telles que Planta, l’Académie russe des sciences, le London Council for Medical Research et l’Institut autrichien des sciences et de la technologie.

