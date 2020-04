Les scientifiques créent une enzyme qui peut décomposer le plastique

Carbios travaille sur un moyen plus efficace de recycler et d’éliminer le plastique. Dans une recherche financée par l’entreprise, les scientifiques ont pu modifier une enzyme bactérienne pour défaire le plastique en quelques heures seulement. Il s’agit d’un nouveau procédé qui, bien qu’il ait quelques antécédents, n’a pas été mis en œuvre avec succès à grande échelle. Mais il semble que ce nouveau composé organique pourrait changer les choses.

Dans un article publié dans le prestigieux Nature, des scientifiques travaillant pour Carbios expliquent que l’enzyme bactérienne (nommée “enzyme PET hydrolase”) peut décomposer le PET en ses composants chimiques les plus fondamentaux, et que ce processus pourrait être utilisé pour rendre le recyclage plus efficace, comme la création de nouvelles bouteilles. En fait, il ne faut que 10 heures à l’enzyme pour décomposer les polymères PET de 90%.

“Ce nombre est très efficace et l’enzyme optimisée surpasse toutes les hydrolases en PET étudiées jusqu’à présent”, explique l’étude.

“Il avait été complètement oublié, mais il se révèle être le meilleur”, a déclaré Alain Marty de l’Université de Toulouse, en France. Cette nouvelle enzyme est en fait plus efficace que la bactérie mangeuse de plastique découverte il y a quelques années connue sous le nom de 201-F6. L ‘«enzyme hydrolase PET» a été découverte pour la première fois en 2012 dans un compost, bien qu’elle n’ait pas été étudiée en détail à l’époque.

Ils soulignent également que le recyclage du PET à partir de cette enzyme pourrait être beaucoup moins cher que la création de nouveaux plastiques en utilisant de l’huile, avec des économies allant jusqu’à 25%.

Les scientifiques, dont les recherches ont été financées par Carbios, Pepsi et L’Oreal, L’enzyme française devrait entrer dans les tests industriels d’ici 2021. Ils croient également qu’il pourrait être utilisé à grande échelle de 2024 à 2025. Bien que tout dépend des résultats suivants de l’enquête.

