Les scientifiques découvrent pourquoi les cheveux gris sortent avec le stress

On croit que des impressions très fortes noircissent les cheveux. Cela a cessé d’être une croyance de la culture populaire pour devenir un fait scientifique prouvé. Une équipe scientifique des universités de Sao Paulo, Brésil et Harvard a découvert que le stress est un facteur important dans le grisonnement des cheveux.

Dans le laboratoire découvrant que des souris à poil foncé qui ont été soumises à une douleur intense a vu les cellules souches qui contrôlent la couleur de la peau et des cheveux modifiées.

La douleur chez les souris a provoqué la libération d’adrénaline et de cortisol, faisant battre leur cœur plus rapidement et augmentant la tension artérielle, affectant le système nerveux et provoquant un stress aigu. Ce processus a accéléré l’épuisement des cellules souches qui ont produit de la mélanine dans les follicules pileux.

“Nous savons maintenant avec certitude que le stress est responsable de ce changement spécifique dans votre peau et vos cheveux, et comment cela fonctionne”, explique le professeur Ya-Cieh Hsu, auteur des recherches de l’Université de Harvard.

Le changement s’est produit en quelques jours, car toutes les cellules souches régénératrices de pigments ont été perdues. Une autre mauvaise nouvelle est que ce changement de couleur de cheveux, une fois qu’il se produit, est permanent.

Les chercheurs ont découvert que l’administration de souris antihypertenseurs (substances qui abaissent la tension artérielle) pouvait bloquer ces changements et en comparant les gènes des souris souffrant de douleur avec d’autres souris, ils pouvaient identifier la protéine impliquée dans les dommages causés aux cellules souches par le stress. .

Lorsque cette protéine a été supprimée, le traitement a également évité un changement de couleur de son pelage. La recherche fait encore défaut, mais cela pourrait indiquer que nous pourrions bientôt avoir des médicaments qui retardent l’apparition des cheveux gris.

