Les scientifiques découvrent un composé de mauvaises herbes 30 fois plus puissant que le THC

L’industrie de la marijuana pourrait augmenter dans les années à venir.



Avec la décriminalisation de la marijuana dans le monde, les gouvernements, les institutions et les scientifiques du monde entier expérimentent le cannabis pour découvrir comment il peut être utilisé à des fins médicinales et médicales. Maintenant, selon des études récemment publiées dans Nature, Scientific Reports, un nouveau composé de cannabis a été découvert comme potentiellement trente fois plus puissant que le THC, le composé psychoactif de la marijuana.

Justin Sullivan / .

À l’heure actuelle, il n’est pas clair si le nouveau cannabinoïde nommé tétrahydrocannabiphorol, ou THCP, peut fournir un effet plus accru que le THC. Un groupe scientifique italien sur le cannabis médical connu sous le nom de FM2 a identifié les composés lorsqu’ils ont isolé et identifié la spectrométrie de masse et la métabolomique pour trouver les produits chimiques de base de la molécule.

Les scientifiques italiens ont également mis au jour un composé du cannabis appelé CBDP, un parent du CBD connu pour ses composants médicinaux anti-inflammatoires, antioxydants et anticonvulsivants.

Les éditeurs du rapport ont utilisé le THCP pour se lier aux récepteurs cannabinoïdes humains trouvés dans le système endocannabinoïde et ont découvert que le composé se liait aux récepteurs 33 fois mieux que le THC. Le Dr Cinzia Citti, l’auteur principal de la recherche, a révélé dans un communiqué:

“Cela signifie que ces composés ont une affinité plus élevée pour les récepteurs du corps humain. Dans les variétés de cannabis où le THC est présent en très faibles concentrations, alors nous pouvons penser que la présence d’un autre cannabinoïde plus actif peut expliquer ces effets.”

En ce qui concerne les effets du THCP et du CBDP sur les humains, les deux composés peuvent possiblement présenter des avantages potentiels pour la santé qui peuvent remplacer les effets du THC et du CBD seuls. Alors que les effets psychoactifs des nouveaux composés n’ont pas encore été entièrement compris, le THCP pourrait être en mesure d’augmenter le THC «élevé» est spécifiquement connu pour. L’étude poursuit en déclarant:

“Historiquement, beaucoup de nos médicaments ont été dérivés ou inspirés par des produits naturels. En ayant de nouveaux composés qui se lient avec une affinité très élevée, cela donnera aux scientifiques une nouvelle sonde dans les sciences biologiques.”

Au cours de la dernière décennie, nous avons vu l’industrie du cannabis monter en flèche dans la prospérité pour ses usages récréatifs, mais si le cannabis a le potentiel de devenir le guérisseur de renommée mondiale qu’il était autrefois, les remèdes naturels peuvent retrouver leur place au premier plan du industrie pharmaceutique.

