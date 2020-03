Les scientifiques pensent qu’il pourrait y avoir de la vie sur Mercure

Mercure est la planète la plus proche du Soleil dans notre système planétaire. Ses conditions extrêmes en ont fait le candidat le moins préféré en science avec la possibilité d’héberger la vie à sa surface, et on le pense depuis longtemps. Cependant, une nouvelle étude suggère que Mercure, la deuxième planète la plus chaude du système solaire, pourrait avoir les conditions nécessaires pour accueillir la vie à sa surface.

Une étude publiée dans la revue Scientific Reports suggère que Les conditions extrêmes de Mercure ne sont pas un obstacle à la vie:

“Il est possible que tant qu’il y ait de l’eau, la température est appropriée pour la survie et peut-être pour la vie”, a déclaré Jeffrey Kargel du Planetary Science Institute et co-auteur de l’étude.

Et bien que la surface de Mercure soit hostile à la vie, à l’intérieur ou dans ses couches inférieures, il pourrait en fait y avoir des conditions plus amicales. Pour démontrer cela, l’étude soutient que la surface chaotique et inégale de Mercure n’est pas le résultat de tremblements de terre à sa surface, la théorie la plus largement défendue dans la communauté scientifique. En échange ils pensent que cela est dû à la présence de substances volatiles, qui sont des éléments qui changent rapidement d’un état de la matière à un autre, comme du liquide au gazeux. Les substances volatiles feraient l’effet comme si elles «bouillaient» à la surface de Mercure.

La présence de substances volatiles comme l’eau pourrait en effet offrir les conditions nécessaires à l’apparition d’une vie microscopique souterraine, sous la surface de Mercure, et non au-dessus de la surface car il fait trop chaud (environ 420ºC).

L’idée semble encore folle, mais elle n’est pas complètement folle:

“Je pense qu’Alexis [Rodriguez, co-autor del estudio] il s’est un peu perdu à un moment donné. Cependant, plus je creuse dans les preuves géologiques et plus je pense aux conditions chimiques et physiques de la planète, plus je me rends compte que cette idée peut être un peu folle, mais pas complètement folle. »

