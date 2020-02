Les scientifiques “ressuscitent” les gènes mutés des mammouths laineux

Les mammouths laineux faisaient partie des espèces adaptées au froid les plus abondantes au Pléistocène. Ses populations autrefois importantes ont disparu il y a 4000 ans sur l’île Wrangel.

Pour en savoir plus sur le sort de ces créatures géantes et les forces qui ont contribué à leur extinction, une équipe de chercheurs a “ressuscité” les gènes mutés des mammouths de l’île Wrangel. L’objectif était d’étudier si les gènes fonctionnaient normalement. La réponse était non.

Les scientifiques ont identifié une série de mutations génétiques uniques au mammouth de l’île Wrangel. Plusieurs gènes qui sont soupçonnés ou connus pour être impliqués dans une variété de fonctions importantes, y compris le développement neurologique, la fertilité masculine, voire l’odorat, ce qui les a empêchés de différencier ce qu’ils pouvaient manger de ce qu’ils ne mangeaient pas.

L’étude était basée sur plusieurs documents antérieurs où “Les résultats sont très complémentaires”, a déclaré le Dr Lynch.

“L’étude de 2017 prédit que les mammouths de l’île Wrangel accumulaient des mutations nuisibles.”

“Le message à ramener à la maison est que les derniers mammouths étaient peut-être très malades et incapables de sentir les fleurs, donc c’est triste.”

Les résultats ont été publiés dans la revue Genome Biology and Evolution.

