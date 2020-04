Les secrets dévoilés! Liam Hemsworth a détaillé ce que c’était que de vivre avec son ex Miley Cyrus

Des secrets répandus sur Internet!

27 avril 20202 h 25

Pendant des années, Liam Hemsworth y Miley Cyrus Ils étaient considérés comme l’un des couples les plus aimés, car malgré leurs hauts et leurs bas, ils étaient amoureux depuis plus de dix ans lorsqu’ils ont décidé de se marier.

Cependant, le «ensemble pour toujours» pour eux n’a pas duré un an, car, quelques mois après leur relation, des rumeurs de leur rupture ont commencé à se faire entendre et peu de temps après, elles l’ont officialisée. Miley en quelques mois, il a commencé à se voir avec Kaitlynn CarterCependant, cette relation était éphémère, c’est alors qu’il a commencé à sortir avec son partenaire actuel, Cody Simpson.

Apparemment, la personne la plus affectée dans la relation était Liambien son frère Chris a révélé qu’elle devait le convaincre de voyager en Australie et de rester avec la famille pendant quelques mois.

Malgré que Liam a commencé à sortir avec d’autres filles plus tard, il n’avait pas encore supprimé les photos qu’il avait avec son ex Miley CyrusCependant, maintenant qu’ils sont officiellement divorcés, il les a déjà tous éliminés.

Liam Il a également avoué que grâce au sport, il a pu surmonter cette période de “stress” qu’il a entretenue avec Cyrus. “Il y a des moments où vous voulez parler et il y en a d’autres quand je pense que ça n’en vaut pas la peine, parce que vous allez juste attirer plus d’attention et alors il vaut mieux ne pas y penser et laisser tout disparaître”

