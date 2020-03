Les secrets du vaisseau

L’un des ensembles les plus visuellement intéressants sur NCIS est l’ensemble de navires. Lors d’épisodes où les agents doivent être sur un navire, l’équipage utilise un ensemble élaboré. Voici quelques faits intéressants révélés par les producteurs et acteurs du NCIS.

Le navire est beaucoup plus petit qu’il n’y paraît

Mark Harmon et Emily Wickersham sur NCIS | Monty Brinton / CBS via .

Lorsque vous voyez un navire sur NCIS, vous vous émerveillez probablement

il est grand. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que le navire est en fait beaucoup plus petit

vrai vie. La magie de la télévision et les compétences expertes en création de décors aident à faire apparaître le vaisseau

être plus grand que nature. “L’ensemble de navires sur lequel nous sommes, j’adore cet ensemble”, a déclaré

Le producteur exécutif Charles Johnson dans une interview avec CBS à propos de la saison NCIS

10. «Cela a beaucoup d’utilité. Il a beaucoup de facettes. On peut le faire paraître

beaucoup plus grand qu’il ne l’est vraiment. ”

Johnson dit que l’ensemble de navires est utilisé environ cinq ou six fois

chaque année. Il dit à CBS qu’il apprécie le plus le fait que le navire soit énorme à l’écran

quand ce n’est vraiment pas si gros. “Bien sûr, les enquêteurs de la Marine, et la Marine est

tout sur les navires, et cela a donc été un ensemble très utile et vraiment bon pour

nous utiliser », explique Johnson. «Je trouve toujours ça amusant, parce que ça me regarde toujours

comme si c’était gigantesque. C’est un ensemble beaucoup plus petit qu’il n’y paraît.

Sean Murray dit que l’ensemble de navires peut être difficile

Shaun Murray en tant qu’agent du NCIS Timothy McGee | Erik Voake / CBS via .

NCIS star Sean

Murray, qui joue Timothy McGee, dit qu’il peut être difficile de travailler sur le navire

ensemble. C’est parce qu’il y a beaucoup d’éléments dans l’ensemble, et cela prend grand soin

pour naviguer dans l’espace. «Cela peut parfois être un ensemble difficile à travailler. Ses

rusé. Il y a beaucoup d’escaliers et de portes. Et il y a beaucoup de façons de

utiliser la zone, donc nous le faisons. Donc, ça a tendance à devenir complexe parfois ici. »

Le personnel du «NCIS» s’appuie sur le conseiller technique Leon Carroll pour maintenir l’exactitude

Cast NCIS | Bill Inoshita / CBS via .

Leon Carroll, conseiller technique du NCIS, aide les acteurs, l’équipe et les producteurs à garder l’ensemble et les intrigues exacts. Avec son aide, ils rendent le spectacle aussi réaliste que possible. Carroll a expliqué son rôle lors de sa discussion avec CBS. «Pour ce qui est de travailler avec les acteurs, mon rôle est de m’assurer qu’ils suivent la bonne procédure, ce qui est assez courant parmi les forces de l’ordre», a déclaré Carroll. “[I advise them] sur la façon dont ils manipulent les armes, comment ils gèrent les preuves, comment nous menons les interrogatoires et comment nous effectuons les fouilles sur les lieux du crime. »

Pourquoi les acteurs et producteurs du NCIS s’entendent si bien avec le vrai NCIS

Comment les producteurs et les acteurs de NCIS ont-ils pu développer une si bonne relation avec la vraie organisation? “Je pense que c’est une très bonne représentation du NCIS et de qui il est”, a déclaré Johnson. «Qui sont les gens, qui sont les agents, comment ils travaillent dans ce pays, comment ils travaillent dans le monde. C’est une sorte de version glamourée, un peu. Et nous prenons une licence dramatique, mais je ne pense pas que ce soit jamais à leur détriment. Et donc, je pense que c’est la raison pour laquelle la relation a été bonne et continue à ce jour. “

