Les Sept de Sa “Majesté” Michael Jordan

Mexico,- Son nom est sur toutes les lèvres, c’est une légende, c’est le meilleur basketteur de l’histoire, il a défié la gravité, et même à la retraite, c’est l’athlète qui génère le plus d’argent pour la marque de sport Nike.

Dimanche soir aux États-Unis, et à partir de ce lundi en Amérique latine, le documentaire “The Last dance” a été présenté, vie et mémoire des triomphes de Michael Jordan avec le quintette des Chicago Bulls, une équipe qui a marqué une période de la décennie du les années nonante.

# Télévision📺 | “The Last Dance” est déjà sur Netflix! 🐐 NuevoLe nouveau documentaire consacré au dernier championnat de Michael Jordan avec les Chicago Bulls, a publié lundi les deux premiers chapitres. Qu’attendez-vous pour les voir? pic.twitter.com/eU2Dl5BUE3 – Nexogol (@nexogol_nexofin) 20 avril 2020

Pour cette raison et pour rappel, nous présentons ce qui selon nous est le top cinq de la carrière de sa “Majesté”.

1.- Dans le deuxième match des séries éliminatoires de 1986, les Chicago Bulls et les Celtics de Boston se sont affrontés au premier tour, le jeu a eu besoin de doubler le temps supplémentaire pour avoir un vainqueur, le jeune “23” des taureaux, en seulement le deuxième saison opaque au légendaire Larry Bird, avec 63 points, marque historique en séries éliminatoires, le chemin de la légende ne faisait que commencer….

2.- En 1990, Michael Jordan écrivait déjà son nom dans l’histoire du basket nord-américain avec un record de points, les Bulls affrontaient les Cleveland Cavs, sa “majesté” était notée avec 69 unités, record et marque de Jordan a complété sa remarquable performance avec 18 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions.

3.- Match 6 de la finale de 1998, Michael Jordan et les Chicago Bulls ont mesuré l’Utah Jazz, Jordan a marqué 45 points, dont 16 au dernier quart, le dernier panier se souvient, la finale pour le sixième anneau Du quintette dirigé par Phil Jackson, Jordan a anéanti les aspirations de John Stockton et Karl Malone. Sa «majesté» a laissé une marque historique dans la finale 6-0, le dernier match de Jordan avec les Bulls.

4.- Michael Jordan était membre de la «Dream Team», l’équipe olympique des États-Unis qui a remporté la médaille à Barcelone 1992, ce quintette vantait Erwin «Magic» Johnson, Larry Bird, Charles Barckley, Clide Drexler, John Stockton, Karl Malone, Scottie Pippen, Patrick Ewing, entre autres.

5.- Cela faisait 30 ans depuis le vol de Michael Jordan. Dans un All-Star Slam Dunk Contest de 1988, Jordan s’est vengé de Wilkins après une défaite, à peine trois ans plus tôt. La demi-finale a été jouée, Michael Jordan représentant les Chicago Bulls et Dominique Wilkins des Atlanta Falcons, chaque ronde a été encore plus close, jusqu’à ce que dans la phase demi-finale l’image de Jordan apparaisse, une icône à ce jour et Apparaissant dans les chaussures Air Jordan, la Caroline du Nord recrutée s’est faufilée de la ligne de punition à la jante, a simplement et simplement volé, une seconde de plus dans les airs que le reste des mortels.

6.- Le 21 mars 1982, à la fin du championnat universitaire du Superdome de la Nouvelle-Orléans, Michael Jordan, un joueur de première année a marqué 16 points, dont le panier final qui a donné le titre de collège à l’Université de Caroline du Nord, selon Jordan lui-même; “C’est le coup qui a changé ma vie ..”

7.- Lors du premier match de la série finale contre les Lakers de Los Angeles en 1991, Jordan a changé la balle en l’air, devant le regard étonné et témoin en première ligne, Erwin “Magic” Johnson.

La Jordanie et Chicago prendraient le championnat, ce qui en fait le premier de plusieurs titres Bulls.

