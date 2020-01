Les services de streaming de Disney devraient coûter plus de 100 milliards de dollars

La décision de Disney de se lancer massivement dans le streaming est déjà payante car Barclays a évalué sa société «Disney Streaming Services», qui comprend Hulu, Disney + et ESPN +, à environ 107 à 108 milliards de dollars.

Barclays est parvenu à cette estimation en calculant une valeur d’entreprise pour le cœur de métier de Disney, puis en soustrayant cette estimation de la valeur d’entreprise totale actuelle de l’entreprise d’environ 320 milliards de dollars. La valeur d’entreprise est une mesure qui combine la capitalisation boursière avec la dette à court et à long terme.

“À peine 6 semaines après le lancement, Disney établit déjà le prix d’une entreprise de streaming d’une valeur de 108 milliards de dollars, soit 69% de la valeur d’entreprise de Netflix qui a mis 13 ans pour arriver ici”, a déclaré Barclays.

Disney a déjà déclaré qu’ils prévoyaient que Disney + compterait de 60 à 90 millions d’abonnés dans le monde d’ici la fin de son exercice 2024. Et les estimations actuelles indiquent que Disney + atteindra 25 millions d’abonnés d’ici la fin de ce trimestre.

Plus tôt cette année, Disney a pu prendre le contrôle total de Hulu, suite à son achat de 20th Century Fox et à un accord avec NBC Universal pour racheter leur part du service de streaming.

Barclays estime toujours que Disney pourrait avoir besoin de signer des accords de distribution avec des fournisseurs de services Internet, pour créer des produits groupés de produits de streaming et de services Internet, ce qui stimulerait également les sociétés à large bande.

Ces nouvelles continuent de montrer pourquoi Disney investit si lourdement dans le streaming et le considère comme un moyen important de distribuer leur contenu à l’échelle mondiale, alors que les gens s’éloignent des fournisseurs de télévision traditionnels et diffusent leur contenu directement.

Êtes-vous abonné à Disney + et Hulu?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.