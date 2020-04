Les services de streaming de musique payante se développent; Spotify en tête

Europa Press et .

Journal La Jornada

Mardi 7 avril 2020, p. 6

Le marché mondial de la musique via les plateformes de paiement sur Internet a augmenté de 32% l’année dernière, atteignant 358 millions d’abonnements dans le monde, Spotify restant le service le plus utilisé.

Selon une étude de la société d’analyse de marché Counterpoint, le marché de la musique en streaming devrait poursuivre sa croissance cette année, passant de 25% à 450 millions d’abonnés d’ici la fin de 2020.

La plate-forme Spotify reste le leader du marché et, au cours de l’année écoulée, elle a augmenté de 23% en nombre d’utilisateurs par rapport aux chiffres de l’année précédente.

Ces données permettent au service de gagner 31% des revenus du marché et 35% du total des abonnements, selon Counterpoint. Derrière, il y a d’autres plateformes comme Apple Music, avec 24% des revenus et 19% du total des abonnements payants. La plateforme Apple a enregistré une croissance annuelle de 36% en 2019.

À la troisième place se trouve Amazon Music, un service qui s’est développé en 2019 pour atteindre 15% de part de marché, contre 10% l’année précédente.

Dans le reste du marché, les services du chinois Tencent Music se démarquent, qui ont pris 11% du total en 2019, suivis de YouTube Music, avec 6%. Les 14 pour cent restants correspondent au reste des plates-formes ensemble.

Les quarantaines et les restrictions de voyage déclenchées par le nouveau coronavirus ont été une aubaine pour JOOX, la plateforme internationale de streaming musical du géant de la technologie Tencent, qui a vu ses services de karaoké augmenter de 50%.

Lancé en 2015, JOOX est une version internationale de la société chinoise de streaming de musique Tencent Music Entertainment Group, et représente le plus grand défi international du groupe de jeux et de médias sociaux pour les plus grands rivaux comme Spotify Technology SA. Il opère en Asie du Sud-Est, à Hong Kong et en Afrique du Sud, et est en lice pour la première place dans les services de streaming musical avec YouTube Music et Spotify d’Alphabet Inc en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande.

C’est exactement au cours de cette période que l’utilisation du karaoké a augmenté de 30 à 50%, selon le pays, a déclaré Poshu Yeung de Tencent à . dans une interview.

