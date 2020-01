Les showrunners de “ Game Of Thrones ” voulaient terminer la série avec une trilogie cinématographique

George R. R. Martin a révélé que David Benioff et Dan Weiss envisageaient de mettre fin à Game of Thrones avec une trilogie cinématographique.

Game of Thrones de HBO s’est conclu par une huitième saison en six épisodes qui a reçu des réactions mitigées à des réactions négatives des téléspectateurs. Parmi les nombreuses critiques adressées à la dernière saison de Game of Thrones, la durée de l’épisode a été raccourcie, ce qui, selon beaucoup, a entraîné la précipitation des arcs de l’histoire et, par conséquent, des actions de personnage douteuses.

La décision de conclure Game of Thrones avec une saison plus courte n’a peut-être pas été bien accueillie, mais George R. R. Martin a révélé que les showrunners envisageaient initialement de clore la série avec un format différent. Lors d’une interview avec le point de vente allemand Welt, George R. R. Martin a expliqué que David Benioff et Dan Weiss voulaient suivre la septième saison de Game of Thrones avec une trilogie cinématographique qui clôturerait la série:

«Pour le moment, ce n’est pas à moi de décider car les droits cinématographiques de Game of Thrones appartiennent à HBO. En plus de cela, nous avons en fait envisagé cette option: David Benioff et Dan Weiss, les créateurs de l’émission télévisée, voulaient terminer la saga avec trois grands films après la saison 7. Game of Thrones devait se terminer au cinéma. Il a été sérieusement discuté il y a quatre à cinq ans. »

Cependant, George R. R. Martin a ajouté que les dirigeants de HBO étaient opposés à l’idée de porter Game of Thrones sur grand écran:

“Parce que HBO ne le voulait pas. Les dirigeants ont déclaré: Nous produisons des émissions de télévision, nous ne sommes pas dans le cinéma. Et si HBO fait un film, comme le film basé sur Deadwood, ils ne le produisent que pour le montrer à la télévision – pas sur grand écran. Tout change en ce moment. Que montre-t-on au cinéma en ce moment? Tout se mélange. De nos jours, nous ne savons pas où se situent les frontières entre le cinéma, les services de streaming et la télévision. »

Pensez-vous que Game of Thrones aurait dû se conclure par une trilogie cinématographique? Faites-le nous savoir ci-dessous!

En octobre, HBO a officiellement annoncé la préquelle de Game of Thrones de George R. R. Martin et Ryan Condal intitulée House of the Dragon. Centrée sur la chute de la maison Targaryen, la préquelle se déroule 300 ans avant les événements de Game of Thrones.

Une autre préquelle de Game of Thrones se déroule environ 5 000 ans avant que les événements de l’histoire originale de George R. R. Martin ne soient initialement planifiés avant que HBO ne supprime le projet. Réalisé et produit par SJ Clarkson, le pilote présentait une distribution d’ensemble comprenant Naomi Watts, Josh Whitehouse, Toby Regbo, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Alex Sharp, Miranda Richardson, Marquis Rodriguez, John Simm, Richard McCabe, John Heffernan et Dixie Egerickx Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur la franchise Game of Thrones à mesure qu’elle se développe!

Source: Welt (traduction via Reddit)

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC