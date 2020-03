Les showrunners de «The Walking Dead» ont été préparés pour le coronavirus

The Walking Dead d’AMC n’a pas fermé sa salle d’écrivains car les showrunners étaient préparés pour le coronavirus.

Au cours des dernières semaines, il semble que vous ne puissiez pas passer une journée sans que le coronavirus affecte négativement l’industrie du divertissement. Le coronavirus a retardé la date de sortie des films, retardé les productions et mis en péril les performances au box-office de plusieurs films. Mais il y a au moins une émission qui ne ferme pas et il semble approprié que cette émission soit littéralement sur une apocalypse zombie.

Lors d’une récente interview avec The Hollywood Reporter, la showrunner de Walking Dead, Angela Kang, a parlé des effets que le coronavirus avait sur leur émission. Il s’avère que AMC et The Walking Dead étaient déjà prêts à travailler à distance:

«Nous sommes bien configurés pour travailler à distance. Je suis un chef technique. Nous organisons régulièrement des vidéoconférences. Sur une base normale, je suis très sévère sur: «Si vous êtes malade, ne venez pas au bureau.» L’autre jour, j’étais au téléphone et en réunion de 9 h à 19 h, toute la journée . J’ai fait Skype, j’ai fait FaceTime, j’ai fait Zoom, j’ai fait un examen à distance de VFX. Nous sommes très bien installés pour travailler à distance. C’est bien pour nous. “

Elle a poursuivi en disant que personne n’allait être au bureau et que tout le monde allait travailler par le biais de conférences téléphoniques et comment ils géraient les visites fixes de The Walking Dead:

«Aujourd’hui, personne ne sera au bureau. La salle continuera de fonctionner. Nous le faisons par conférence téléphonique et nous le faisons par vidéoconférence. Tout continuera de fonctionner, mais à distance.

Nous utilisons Zoom. C’est ainsi que nous discutons avec la Géorgie lorsque nous sommes en production. J’aime le face à face. Nous faisons cela depuis de nombreuses années. Même lorsque nous ne sommes pas dans une pandémie, chaque fois que quelqu’un est malade, il suffit d’appeler dans la pièce et ce n’est pas grave. Nous sommes très habitués à le faire. “

Il convient toutefois de noter que The Walking Dead n’est actuellement pas en production. Alors que les scénaristes continueront d’écrire leurs scripts, on ne sait pas comment le coronavirus affectera le spectacle lorsque la prochaine saison commencera enfin le tournage:

“On dirait que notre chambre ne fermera pas. Comme je l’ai dit, nous pouvons travailler à distance. Nous pouvons continuer à nous brancher sur les scripts. En termes de production, ce sont toutes les conversations qu’AMC a et tout cela se déroule en coulisses, comme je suis sûr qu’il se passe partout ailleurs. “

Que pensez-vous tous de cela? Êtes-vous heureux d’apprendre que le travail sur The Walking Dead va continuer? Comment pensez-vous que le coronavirus affectera l’émission une fois que la production devrait reprendre? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de The Walking Dead saison 10:

Quelques mois après la fin de la saison 9, les communautés collectées sont toujours confrontées aux séquelles de l’horrible démonstration de pouvoir d’Alpha, respectant à contrecœur la nouvelle frontière qui leur est imposée, tout en s’organisant en une force de combat de style milice, se préparant à une bataille qui peut être inévitable.

The Walking Dead met en vedette Norman Reedus, Melissa McBride, Danai Gurira, Josh McDermitt, Christian Serratos, Seth Gilliam, Ross Marquand, Jeffrey Dean Morgan, Khary Payton, Cooper Andrews, Callan McAuliffe, Nadia Hilker, Eleanor Matsuura, Lauren Ridloff, Cailey Fleming, Cassady McClincy, Ryan Hurst et Samantha Morton comme Alpha.

The Walking Dead est diffusé dimanche à 21 h. sur AMC.

Source: The Hollywood Reporter