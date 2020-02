Les showrunners de The Witcher révèlent pourquoi ils ont minimisé le féminisme de Jaskier

Après la, disons, conclusion moins qu’idéale de la série à succès de Game of Thrones de HBO, de nombreux fans de fantasy se sont retrouvés privés du droit de vote pour le moins. Comme un chevalier en armure brillante, Netflix a vu galoper avec la promesse d’une toute nouvelle aventure très attendue. Et donc, Le sorceleur faire ses débuts sur le service de streaming, désireux de regagner le cœur de ceux qui ont été aigris par ce qu’ils ont vu se dérouler à Westeros.

C’est une prise, au moins. À vrai dire, comparer les deux séries de cette manière ne rend pas service aux deux, en particulier à cette dernière, qui n’a toujours pas vraiment déployé ses ailes après une seule saison. Ne prenez pas cela dans le mauvais sens; la showrunner Lauren Hissrich a fourni un fantastique point de départ dans la saison 1 pour les futures escapades de Geralt, Yennefer, Ciri et Jaskier, et il y a encore beaucoup à venir l’année prochaine lorsque la saison 2 se déroulera enfin.

Comme pour toutes les adaptations de cet acabit, cependant, les téléspectateurs familiers avec les livres originaux d’Andrzej Sapkowski ont sans aucun doute noté plusieurs changements majeurs de personnalité dans la distribution principale, notamment le barde joyeux de Geralt.

Dans une récente interview, Hissrich décrit comment, après de longues discussions avec Joey Batey, le couple a décidé d’atténuer les traits féministes de Jaskier. S’adressant à Vulture, elle a déclaré:

Comment prendre un personnage qui aime les femmes et ne pas le jouer comme coureur de jupons? Nous ne voulions pas le jouer comme quelqu’un qui traîne juste, profitant des femmes sans défense. La solution était de ne pas l’entourer d’un groupe de femmes sans défense qui se tiennent debout en attendant qu’on en profite.

La réponse à cette énigme était simple, dit Hissrich, qui décrit comment la représentation délibérée de personnages féminins forts dans la série s’est naturellement traduite par un résultat similaire pour leurs homologues masculins, un lien souvent mal compris, dit-elle sur le site.

Donc, dès que vous augmentez la force des personnages féminins de la série, vous augmenterez immédiatement la force des personnages masculins. C’est quelque chose qui est tellement mal compris. Beaucoup pensent que si vous avez des personnages féminins forts, alors les hommes sont évidemment faibles. Non, cela rend les hommes plus forts aussi. Jaskier aime les gens. Il aime les femmes, surtout. Mais ce qu’il aime, ce sont les femmes qui l’aiment aussi.

Un aperçu encore plus fascinant du processus d’écriture de Hissrich, sans aucun doute, et nous avons hâte de voir comment elle et Batey font progresser l’arc du personnage bien-aimé dans les saisons futures. Le sorceleur La saison 2 devrait sortir en 2021.