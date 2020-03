Les Simpson semblaient avoir prédit le coronavirus en 1993

A ce stade, c’est assez effrayant combien de fois Les Simpsons a «prédit» l’avenir. Les scénaristes de la légendaire série animée remplissent la série de situations folles depuis des décennies – des situations qui se sont avérées moins folles lorsqu’elles, ou quelque chose de similaire, se sont produites dans le monde réel. Comme Donald Trump devenant président, la fusion Disney / Fox ou la fin de Game of Thrones.

Maintenant que le monde est en proie à la pandémie de coronavirus, il s’avère que les Simpsons l’ont déjà pratiquement prédit. L’ancien showrunner Mike Reiss a partagé une vidéo YouTube sur Twitter au cours du week-end qui montre à quel point “Marge in Chains” de 1993 ressemble à l’épidémie de COVID-19. Les preuves étaient si irréfutables que même lui devait admettre la vérité.

Toute la chose “ Les Simpsons l’ont prédit ” est idiote, mais les Simpsons l’ont prédit.https: //t.co/aUdEw2cfUZ

Le 21e épisode de la saison 4 commence avec les habitants de Springfield devenus obsédés par une nouvelle gamme de mélangeurs appelée “Juice Looseners”, qui sont fabriqués à Osaka, au Japon. Le problème, c’est que les travailleurs de la chaîne de production souffrent de la grippe et que leurs germes infectent les produits. Ainsi, lorsque les habitants utilisent leurs nouveaux mélangeurs, la «grippe d’Osaka» se propage comme une traînée de poudre. L’histoire principale démarre lorsque Marge, se sentant épuisée par la maladie, oublie de payer un article au Kwik-E-Mart, l’atterrissant en prison.

Ce n’est même pas la première fois qu’Internet réalise une connexion entre la pandémie et les Simpson. Plus tôt cette semaine, Tom Hanks et son épouse Rita Wilson ont révélé qu’ils avaient tous deux contracté le virus en Australie. Peu de temps après, les fans ont souligné que le camée de Hanks dans le film The Simpsons avait maintenant des connotations différentes, alors qu’il terminait son sketch en disant: “Voici Tom Hanks qui dit que si vous me voyez en personne, laissez-le moi s’il vous plaît.”

Le gouvernement a-t-il déjà installé un dôme de verre géant quelque part pour contenir le coronavirus? Selon Les Simpsons, Cela arrivera bientôt.