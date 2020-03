“Les Simpsons” arrive à Disney + au Royaume-Uni et en Irlande

Après l’annonce d’aujourd’hui que Disney et Sky ont conclu un accord pour mettre Disney + sur les appareils Sky Q, il sera également disponible sur NowTV. Cela nous a laissé vouloir savoir sur l’accès aux «Simpsons».

Le mois dernier, Disney a lancé ses comptes européens de médias sociaux Disney + avec une bande-annonce, qui comprenait un beignet pour un «O» avec des mots comme Hola et Bonjour. Cependant, dans la vidéo du Royaume-Uni, il manquait.

Disney a confirmé que “The Simpsons” sera disponible car sur les réseaux sociaux, ils ont publié une seule image avec un Donut rotatif.

Disney + sera lancé au Royaume-Uni et en Irlande le 24 mars.

