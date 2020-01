“Les Simpsons”: Hank Azaria dit qu’il ne parlera plus Apu Anymore

HISTOIRES CONNEXES

Grande nouvelle venant de Springfield: la star des Simpsons Hank Azaria dit qu’il ne sera plus la voix d’Apu dans l’émission.

“Tout ce que nous savons, c’est que je ne ferai plus la voix, à moins qu’il n’y ait un moyen de la transformer ou quelque chose”, a déclaré Azaria à Slashfilm lors de la tournée de presse d’hiver de la Television Critics Association jeudi. «Nous avons tous pris la décision ensemble… Nous en avons tous convenu. Nous pensons tous que c’est la bonne chose et que c’est bien. »

On ne sait pas encore si le personnage d’Apu – le propriétaire indien de Kwik-E-Mart qui fait partie de la longue comédie Fox depuis sa première saison – sera retiré, ou si un autre acteur va maintenant exprimer le rôle. (Fox n’a fait aucun commentaire sur le rapport lorsque TVLine l’a contacté.) “Ce qu’ils vont faire avec le personnage, c’est leur appel”, a ajouté Azaria. “C’est à eux de décider, et ils ne l’ont pas encore réglé. Tout ce que nous avons convenu, c’est que je ne ferai plus la voix. “

La performance d’Azaria en tant qu’Apu a été critiquée avec la sortie d’un documentaire intitulé Le problème avec Apu, qui a suivi le comédien Hari Kondabolu alors qu’il explorait comment le personnage d’Apu – et sa représentation par un acteur blanc – a conduit à des stéréotypes dégradants des Indiens d’Amérique comme lui. Les Simpsons ont répondu à la controverse par une blague sournoise au début, mais le producteur exécutif Al Jean s’est plus tard engagé à «trouver une réponse» à la controverse «qui est populaire [and] plus important à droite. “À l’époque, Azaria s’est portée volontaire pour s’éloigner de l’expression du rôle et” aider à la transition vers quelque chose de nouveau. “

La ville de Springfield ne fermera pas de sitôt, cependant: Les Simpsons, qui diffuse actuellement sa 31e (!) Saison dimanche à 8 / 7c sur Fox, a été renouvelé pour deux saisons supplémentaires en février.

