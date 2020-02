Les Simpsons: Hank Azaria ne fait pas entendre Apu – La controverse expliquée

HISTOIRES CONNEXES

Plusieurs mois après avoir confirmé qu’il ne ferait plus entendre le manager bien-aimé des Simpsons Kwik-E-Mart, l’acteur Hank Azaria offre un aperçu sincère de sa décision de se séparer d’Apu.

Bien que de nombreux téléspectateurs aient longtemps contesté Azaria, un homme blanc, exprimant un personnage indien, la conversation a évolué en un mouvement à part entière avec la sortie du documentaire de TruTV en 2017, Le problème avec Apu. Le film a raconté comment le personnage d’Apu – qu’Azaria a exprimé depuis son introduction en 1990 – a eu un impact négatif sur les perceptions des téléspectateurs sur les Indiens, entre autres problèmes.

“Une fois que j’ai réalisé que c’était la façon dont ce personnage était pensé, je ne voulais tout simplement plus y participer”, a déclaré Azaria au New York Times dans une nouvelle interview. “Ça ne me semblait pas bien.”

Azaria dit qu’il a passé les prochaines années à réfléchir sur la situation, à lire des articles et des essais sur la représentation et à assister à des «séminaires sur le racisme et la conscience sociale».

“Ce qui s’est passé avec ce personnage est une fenêtre sur un problème important”, dit-il. “C’est un bon moyen de démarrer la conversation. Je peux être responsable et essayer de me rattraper du mieux que je peux. »

Bien qu’Azaria ait exprimé d’innombrables personnages des Simpsons avec une large gamme d’accents, il dit qu’il reconnaît maintenant la différence avec Apu. “Il n’y a pas eu de tollé sur ces personnages [from other countries] parce que les gens se sentent représentés », a-t-il dit. “Ils ne le prennent pas si personnellement, ils ne se sentent pas opprimés ni insultés”.

Azaria dit qu’il est allé voir les producteurs des Simpsons il y a un an avec ses préoccupations et «ils étaient très sympathiques et d’un grand soutien. Nous étions tous d’accord. »

Mis à part une référence douteuse dans l’épisode, les producteurs de la série sont restés relativement silencieux sur la controverse croissante. Ils ont cependant publié cette curieuse déclaration au Times, qui laisse fortement entendre qu’Apu pourrait revenir à l’avenir avec une voix différente:

«Nous respectons le parcours de Hank en ce qui concerne Apu. Nous avons accordé son souhait de ne plus exprimer le personnage. … Apu est aimé dans le monde entier. Nous l’aimons aussi. Restez à l’écoute.”

