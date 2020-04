“Les Simpsons” ont apparemment prédit l’isolement social

Chaque fois que quelque chose se passe dans le monde, pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes sûrs que les Simpsons en ont déjà parlé. De la prédiction de certains matchs de football à certaines situations particulières telles que la présidence du controversé Donald Trump, il n’y a aucun moyen que la famille jaune n’ait rien montré à ce sujet dans aucun de ses chapitres. Cependant, depuis que la situation mondiale avec le coronavirus a commencé et que des mesures comme rester à la maison, des théories ont commencé à émerger grâce à des épisodes où ils ont apparemment prédit ce qui allait arriver à ce virus.

Il s’avère que dans un épisode des dernières saisons des Simpsons de ceux que les fans de red bone ne voient plus nous étions en avance sur la contingence et l’isolement social que nous vivons en ce moment IL Y A DEUX ANS!. Le nom de ce chapitre est Heartrbreak Hotel – oui, comme la chanson de «The King», Elvis Presley – et on y voit Homer et Marge tentent d’entrer dans une émission de téléréalité appelée The Amazing Place.

À mesure que le chapitre progresse, nous constatons d’étranges similitudes avec la situation mondiale actuelle. En étant accepté dans l’émission de télévision, Marge et Homer sont contraints de s’isoler longtemps dans une chambre d’hôtel près de l’aéroport, être là et passer pratiquement tout le temps ensemble, ils commencent tous deux à avoir des attitudes hostiles l’un envers l’autre et envers tout le monde autour d’euxAussi bien que nous avons vu qu’il y a des cas de personnes et de couples qui ne savent plus comment s’en sortir vivants.

Oui, nous savons que tout cela peut sembler très subjectif, mais selon NME, ce que l’un des mariages les plus importants de la télévision connaît dans cet épisode au lieu d’être pris comme une prédiction de la contingence, pourrait être considéré comme un conseil sur ce qu’il ne faut PAS faire pour maintenir une bonne relation et une coexistence au milieu de la pandémie de coronavirus. Quelque chose qui manque certainement à beaucoup d’entre nous.

Comme si cela ne suffisait pas, Certains fans de la série et des théories du complot font tout pour s’adapter à certaines situations qui se sont produites dans Les Simpson avec ce que nous vivons en ce moment, comme un épisode où Kent Brockman diffuse son journal télévisé depuis son domicile ou la participation de Tom Hanks au film – où certains disent que cela pourrait être une prédiction sur la contagion COVID-19 de l’acteur – bien que ce soit apparemment rien à voir avec cela.

Quoi qu’il en soit, Nous devons admettre que de nombreuses fois les fans cherchent à chausse-pied toutes ces scènes et ils n’ont pas toujours à voir avec le fait que Les Simpsons sont le Nostradamus de notre temps. Mais il vaut mieux ne pas vous en dire plus, consultez ci-dessous le chapitre dans lequel la famille jaune aurait prédit l’isolement social comme mesure pour éviter la propagation massive du coronavirus: