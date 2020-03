Les Simpsons ont rejoint l’univers Marvel | INSTAGRAM

Certains des personnages les plus populaires des Simpsons ont fait une apparition surprise dans l’univers Marvel, plus précisément dans la bande dessinée 32th Immortal Hulk.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Puisqu’ils y interviewent un groupe d’enfants qui sont clairement Bart, Lisa, Milhouse et Nelson.

Les Simpsons ont également fait référence à l’univers Marvel dans plusieurs épisodes, comme celui dans lequel Homer Simpson devient vert et se met en colère comme Hulk. Ou dans lequel Bart fait chanter un studio de cinéma en disant qu’il dira tous les secrets d’un film de super-héros similaire à Avengers: Fin de partie, où “Chinnos” représentait Thanos.

Vous pourriez également être intéressé: Grey’s Anatomy annule sa production en raison du coronavirus

L’apparition des simpsons était dans le dernier numéro d’Alul Ewing et Joe Bennett d’Immortal Hulk, où vous pouvez voir une référence claire aux personnages, mais ils ne sont pas jaunes ou égaux.

Dans la bande dessinée, le méchant Xemnu manipule le grand public en lui faisant croire qu’il est une adorable star de l’émission pour enfants Magic Planet, tout en décrivant Hulk comme un monstre dangereux.

Lire aussi: The Falcon and The Winter Soldier annule le tournage à cause du coronavirus

Il semble que sa tactique fonctionne quand nous pouvons voir des gens être interviewés dans la rue. Dans l’un des dessins, on montre un groupe de quatre enfants parlant de Xemnu. C’est là que se trouvent les simpsons, car ils en sont la version Marvel.

De gauche à droite, nous pouvons voir un garçon avec une apparence similaire à Nelson Muntz, Bart Simpson, Milhouse Van Houten et en haut à droite est Lisa Simpson. Jusqu’à présent, cela semble être une coïncidence, cependant, si vous voyez le nom de l’école, bien qu’ils l’aient recouvert de bulles, vous pouvez voir ce que Springfield, la maison des Simpsons, dit. Ils utilisent également le mot embiggen (élargit ou agrandit), un mot très populaire qui apparaît dans l’épisode iconoclaste de 1996 Lisa.

C’est un grand camée des personnages célèbres de l’univers Marvel, bien qu’il ne soit pas officiel, car cela ne peut pas être une coïncidence, car tout indique que c’est le cas, car il contient de nombreux détails.

.