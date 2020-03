«Les Simpsons» prédisaient déjà la propagation du coronavirus par Tom Hanks

Il y a plusieurs fois que les fans de ‘The Simpsons’ affirment que la série a prédit quelque chose qui s’est passé dans le passé. Le coronavirus n’allait pas être moins et sur Twitter, il y a eu une vague de vidéos démontrant que la série aurait également vu venir un virus qui affecterait la population mondiale. Non seulement cela, mais la contagion de Tom Hanks aurait été la prédiction la plus surprenante.

Les Simpsons avaient prédit l’infection au coronavirus de Tom Hanks en 2007 pic.twitter.com/q55CLGvhDy

– Dillon ???????? ???? (@ftbldillon) 12 mars 2020

L’acteur a annoncé sur son compte Twitter que lui et sa femme avaient tous deux été testés positifs pour COVID-19 en Australie. Tous deux ont décidé de s’isoler et mettent à jour leur statut via le même réseau social. Prédiction de l’isolement des acteurs pendant quelques jours, il serait dans “Les Simpsons: le film”, sorti en 2007. Dans ce tous les habitants ont été piégés par un dôme géant qui les empêchait de quitter ou d’entrer à Springfield.

De l’extérieur, Tom Hanks a annoncé la construction d’un nouveau Grand Canyon, en disant en regardant la caméra: “Le gouvernement des États-Unis a perdu sa crédibilité, il prend donc un peu de moiPlus tard, au générique du film, l’acteur réapparaît au moment où il est devenu viral: “Je suis Tom Hanks et je demande que si vous me voyez en personne, laissez-moi tranquilleÀ partir de ce moment, les fans de la famille jaune n’ont pas tardé à lui attribuer une autre de ses prédictions déjà traditionnelles.

Autres prédictions

Au fil des ans, la comédie animée de Fox a montré d’autres moments lucides en prévision d’événements comme la légalisation de la marijuana au Canada, le résultat dévastateur de «Game of Thrones» ou la victoire sportive occasionnelle. En Espagne, nous pouvons profiter de ces prédictions via FOX et Neox, et bientôt nous pourrons également voir «Les Simpsons» sur Disney +.

.