Les Simpsons présentent leur version améliorée d’Avengers: Endgame

Les Simpsons et Marvels sont sur le point de se rencontrer dans un nouvel épisode de la famille Simpson, et le méchant ne sera pas Thanos mais Bart … comme toujours. Le chapitre s’appellera Bart le méchant et comme annoncé précédemment, Il mettra en vedette Kevin Feige en tant que Thanos et les frères Anthony et Joe Russo.

Le nouvel épisode des Simpsons présentera sa version d’Avengers: Endgame, dans laquelle la parodie de Thanos est nommée d’après Chinnos (en référence à son énorme menton), mais au lieu d’avoir obtenu le gant de l’infini, il obtient «l’application des temps de la fin» et non, ce n’est pas une référence à Faceook.

L’animation sur Fox a présenté la première bande-annonce de l’épisode et vous pouvez les voir ici, ainsi que le synopsis:

«Lorsque Bart est confondu avec un enfant atteint d’une maladie en phase terminale et parvient à voir la suite inédite de la franchise de super-héros Vindicator extrêmement populaire, il utilise des spoilers comme chantage pour obtenir ce qu’il veut. Lorsque deux cadres du film (voix des frères Russo) découvrent que Bart a vu le film, ils ne reculeront devant rien pour garder leurs connaissances secrètes, considérés comme des spoilers“.

Ils ont également publié l’affiche de l’épisode:

Bart le méchant Il sortira le 1er mars aux États-Unis.

