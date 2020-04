Les sociétés Fintech se développent au milieu de la crise mondiale due à Covid-19

Mexico.- À la fois en raison de la distance saine et de la contagion de Covid-19 à travers les devises, dans ce contexte, les solutions Fintech (technologies financières), les paiements sans contact (sans contact physique), connaissent une croissance intéressante, a déclaré Carlos Valderrama, du Cabinet juridique Paradox à Siete24.

Les opérations Fintech se développent plus que le commerce électronique, ce dernier augmentait de 6% et les Fintech croissent déjà de 10%, ce produit de Covid, a-t-il mentionné. Même si les deux plateformes rebondissaient déjà des modèles de paiement traditionnels, les conditions mondiales ont contribué à cette croissance.

Il a fait remarquer que du cabinet Legal Paradox, ils apportent leur contribution afin que de plus en plus de petites et grandes entreprises puissent utiliser et offrir ces services. Tous les secteurs à partir desquels ils vendent de la crème glacée de manière traditionnelle se tournent vers l’utilisation des outils Fintechs pour numériser d’abord leurs processus, puis numériser leurs collections, a déclaré Valderrama.

“La réalité écrasante a forcé la montée de ces processus non seulement dans le monde financier, car les grandes entreprises technologiques telles que Facebook accélèrent leurs processus pour entrer dans le système de paiement international.”

Ainsi, les processus de transformation numérique au milieu de la pandémie et de la crise économique, deviennent un formidable domaine d’opportunité pour ceux des sociétés Fintech, qui atteignent déjà 600 au Mexique, le nombre de ces entreprises, a-t-il expliqué.

Valderrama a également souligné qu’à partir des alliances syndicales qui se construisent, des webinaires Legal Paradox sont organisés qui servent à faire connaître les petits entrepreneurs en Fintech et ces plateformes de fonds collectifs, comme on l’appelle le per to per (peer-to-peer) , où les investisseurs participent également et ont la possibilité de recevoir un retour sur investissement qui, par rapport au système financier traditionnel, pourrait leur donner, pour les besoins du Mexique, entre 4 et 10% par an, contre les taux proposés dans le crowdfunding de 16 %.

Et c’est dans ces moments de crise, lorsque des alliances intéressantes naissent, des synergies pour distribuer des ressources et des redevances plus humaines, à travers le travail qu’elles mènent dans les écosystèmes Fintech, partage le partenaire de Legal Paradox.

