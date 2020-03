Les sorties de juin de Scream Factory incluent «Treize fantômes» et «Contes de Darkside: le film»!

Scream Factory a annoncé une poignée de titres d’horreur à venir pour juin 2020, y compris Treize fantômes (2001), Tales from the Darkside: The Movie, Orca et Du sang dans la montagne!

Voici tout ce que vous devez savoir sur les quatre versions, avec l’art ci-dessous.

Treize fantômes (2001)

Le remake sanglant de 2001 de l’original de William Castle arrive sur Blu-ray cet été dans une toute nouvelle version définitive de Blu-ray! Les détails que nous avons actuellement sont les suivants:

• La date de rue nationale pour l’Amérique du Nord (région A) est 6/9/2020.

• Ceci est présenté comme une version Collector’s Edition et sera garanti avec une housse dans ses trois premiers mois de sortie.

• L’œuvre nouvellement commandée nous vient de l’artiste Laz Joel Robinson. Cet art sera tourné vers l’avant et le verso du film mettra en vedette l’illustration théâtrale originale.

• De nouveaux extras sont en cours et seront annoncés à une date ultérieure (calendrier de mai).

CONTES DU DARKSIDE: LE FILM (1990)

Michael McDowell, George Romero, Stephen King et Arthur Conan Doyle présentent une terrifiante anthologie de la peur avec Tales from the Darkside: The Movie des années 1990, qui sortira sur Blu-ray cet été! Les détails que nous avons actuellement sont les suivants:

• La date de rue nationale pour l’Amérique du Nord (région A) est 30/06/2020.

• Ceci est présenté comme une version Collector’s Edition et sera garanti avec une housse dans ses trois premiers mois de sortie.

• L’œuvre nouvellement commandée nous vient de l’artiste Laz Marquez. Cet art sera tourné vers l’avant et le verso du film mettra en vedette l’illustration théâtrale originale.

• De nouveaux extras sont en cours et seront annoncés à une date ultérieure (calendrier de mai).

ORCA (1977)

Nagez pour votre vie cet été alors que ORCA vient chasser sur Blu-ray pour la première fois en Amérique du Nord!

Élégant, intelligent, beau… et déterminé à se venger. Le producteur Dino De Laurentiis (King Kong, Ragtime) et le réalisateur Michael Anderson (Around The World In 80 Days, Logan’s Run) unissent leurs forces pour présenter le récit passionnant d’action-aventure d’ORCA. C’est l’histoire d’un être puissant contre un autre: un pêcheur fort et déterminé (Richard Harris, Unforgiven) contre un épaulard tout aussi déterminé. Lorsque la compagne enceinte de la baleine géante est mutilée et tuée par Harris, la baleine cherche à se venger: briser des bateaux, attaquer un village côtier et finalement attirer leurs adversaires humains à une confrontation finale dans le propre gazon arctique de la créature marine. Charlotte Rampling, Will Sampson et Bo Derek (dans son premier long métrage) jouent également le rôle principal dans cette épopée maritime débordant de suspense acéré et d’effets spéciaux spectaculaires.

Date de la rue: 30/06/2020. Des extras sont en cours et seront annoncés à une date ultérieure. Il y a aussi une couverture inversée avec un art théâtral alternatif.

LES HILLS RUN RED (2009)

Aujourd’hui, nous annonçons que le favori du film Slasher sous-estimé arrive bientôt sur Blu-ray pour la première fois sur 16 juin!

Vous avez entendu l’histoire. Celui sur le film d’éclaboussures le plus sanglant et le plus sanglant de tous les temps, celui réalisé dans les années 80 mais mystérieusement perdu. En avant pour l’instant: les jeunes cinéphiles recherchent le lieu secret où le film a été tourné, dans l’espoir de trouver le film. Ce qu’ils trouvent, c’est que le film d’éclaboussures le plus sanglant et le plus sanglant de tous les temps est plus qu’un film. C’est vrai. Et ça leur arrive. Les Hills Run Red atteignent un tout nouveau niveau d’horreur alors que les intrus terrifiés affrontent un tueur dément qui couvre son visage haché avec un masque de poupée. Attendez, Babyface n’est qu’un personnage du film, non? Faux. Il est vivant. Il attend. Il est ravi de rencontrer des fans qui mourront – lentement, horriblement, de manière choquante – pour son art.

Des extras sont en cours et seront annoncés à une date ultérieure.