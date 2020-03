Les spécifications de la Xbox Series X enfin révélées dans leur intégralité par Microsoft – .

Lundi, Microsoft a publié un article de blog révélant la fiche technique complète de la Xbox Series X.

Certains des points forts incluent un processeur Zen 2 personnalisé de 3,8 GHz, un processeur graphique RDNA 2 personnalisé de 1,825 GHz, 16 Go de RAM GDDR6, un SSD NVME personnalisé de 1 To et une carte d’extension de 1 To.

Le nouveau glossaire technique Xbox Series X est une excellente ressource pour comprendre tout le jargon technique.

Le monde est peut-être au point mort en ce moment, mais cela n’a pas empêché Microsoft de continuer à partager de nouvelles informations sur la Xbox Series X. Quelques semaines seulement après avoir révélé bon nombre des fonctionnalités et des spécifications les plus intéressantes de sa console de nouvelle génération, Microsoft est de retour avec un article de blog détaillé sur les technologies qui alimenteront la Xbox Series X, en les répartissant en trois catégories principales: puissance, vitesse et compatibilité.

Puissance

“Alors que la Xbox Series X offrira une augmentation massive des performances du GPU et continuera de redéfinir et de faire progresser l’état de l’art dans les graphiques avec de nouvelles capacités telles que le raytracing accéléré par matériel”, a déclaré Jason Ronald, directeur de la gestion des produits de Xbox, Je crois que cette génération sera définie uniquement par le graphisme ou la résolution. »

Tout a commencé avec un renforcement du partenariat entre Xbox et AMD, qui a abouti à un processeur personnalisé alimenté par un processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs et un GPU RDNA 2. (Si vous voyez des termes que vous ne comprenez pas tout à fait, assurez-vous de consulter le glossaire de la technologie Xbox Series X). Le vice-président d’AMD, Sébastien Nussbaum, déclare qu’il s’agit du «plus grand saut générationnel de SOC [System on a Chip] et la conception d’API »que la société a jamais fait avec Microsoft, et en conséquence, il s’attend à ce que la série X soit« le phare du leadership en matière d’innovation technique ».

Microsoft a également finalement partagé une fiche technique complète pour la Xbox Series X, que vous pouvez voir ci-dessous:

Processeur: 8 cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnalisé

GPU: 12 TFLOPS, 52 CU à 1,825 GHz GPU RDNA 2 personnalisé

Taille de la matrice: 360,45 mm2

Processus: 7 nm amélioré

Mémoire: 16 Go GDDR6 avec bus 320 Mo

Bande passante mémoire: 10 Go à 560 Go / s, 6 Go à 336 Go / s

Stockage interne: SSD NVME personnalisé de 1 To

Débit d’E / S: 2,4 Go / s (brut), 4,8 Go / s (compressé, avec bloc de décompression matériel personnalisé)

Stockage extensible: carte d’extension 1 To (correspond exactement au stockage interne)

Stockage externe: Prise en charge du disque dur externe USB 3.2

Lecteur optique: lecteur Blu-Ray UHD 4K

Objectif de performance: 4K @ 60 FPS, jusqu’à 120 FPS

De toutes les nouvelles technologies passionnantes qui seront présentes dans la Xbox Series X, celle qui, selon Microsoft, sera la plus visible pour les joueurs est le Raytracing DirectX accéléré par matériel (DXR). «À partir d’un éclairage, d’ombres et de réflexions améliorés ainsi que d’une acoustique et d’un son spatial plus réalistes, le raytracing permet aux développeurs de créer des mondes plus précis physiquement», explique le glossaire. Voici à quoi ressemble Minecraft avec DXR:

La vitesse

L’une des principales raisons pour lesquelles la Xbox Series X sera tellement plus rapide que ses prédécesseurs est l’ajout d’un disque SSD. Mais le disque dur n’est qu’un élément de la nouvelle architecture Xbox Velocity de Microsoft, qui se compose du SSD NVMe personnalisé, du bloc de décompression matériel dédié, de l’API DirectStorage et du Sampler Feedback Streaming (SFS). «Les développeurs pourront également éliminer efficacement les temps de chargement», affirme Microsoft, et affirme que les jeux du monde ouvert comme Final Fantasy XV et Red Dead Redemption 2 en bénéficieront le plus.

Microsoft a également réitéré que les états de jeu seront stockés directement dans le SSD, ce qui signifie que vous pourrez basculer entre plusieurs jeux actifs à la fois sans perdre la progression ni devoir recharger l’un d’entre eux. Même si vous éteignez la console, effectuez une mise à jour du système ou débranchez complètement la Xbox Series X, votre jeu sera de retour et fonctionnera exactement là où vous l’avez laissé lorsque vous y reviendrez, tout cela grâce à Quick Resume.

Compatibilité

«La réponse de la communauté à l’annonce par Phil de la rétrocompatibilité à 360 lors de l’E3 2015 a été l’un des plus grands faits saillants de ma carrière de mon temps au sein de l’équipe Xbox», a déclaré Jason Ronald.

Par conséquent, il était clair que la compatibilité descendante devrait également être un objectif pour la Xbox Series X. Non seulement la nouvelle console jouera des milliers de jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One, mais les jeux verront également les avantages du matériel, avec des temps de démarrage et de chargement améliorés, des fréquences d’images plus stables, des résolutions plus élevées et une image améliorée. qualité.” De plus, toutes vos sauvegardes de jeu et votre progression vous accompagneront.

Si vous voulez en savoir plus sur le matériel et les logiciels qui alimentent la Xbox Series X, assurez-vous de lire l’intégralité du blog sur Xbox Wire et consultez également le glossaire technologique incroyablement utile.

Source de l’image: Xbox

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

