Les spots télévisés Birds of Prey révèlent ce que le masque noir d’Ewan McGregor recherche

Deux nouveaux spots télévisés Birds of Prey révèlent les motivations du masque noir d’Ewan McGregor dans le film à venir.

Birds of Prey sort dans les salles en moins d’un mois et la commercialisation du prochain film DC commence à s’intensifier. La dernière bande-annonce a finalement offert le premier regard sur Ewan McGregor dans le masque noir. Les derniers spots télévisés de Birds of Prey ont maintenant révélé un peu de contexte sur la raison pour laquelle Black Mask d’Ewan McGregor poursuit Harley Quinn et Cassandra Cain.

Birds of Prey devrait être le premier film de Black Mask, le méchant de longue date de Batman. Dans les derniers spots télévisés Birds of Prey, il est révélé que le masque noir d’Ewan McGregor s’en prend à un diamant que Cassandra Cain a volé à Victor Zsasz. L’intrigue Birds of Prey semble pouvoir démarrer lorsque Cassandra Cain croise Harley Quinn à un moment donné à Gotham City. Vous pouvez consulter les nouveaux spots télévisés Birds of Prey qui présentent de nombreuses nouvelles séquences ci-dessous.

Que le chaos commence. #BirdsofPrey est en salles le 7 février. Pic.twitter.com/5D0zfhawGL

– Birds of Prey (@birdsofpreywb) 14 janvier 2020

Il est temps de rencontrer la nouvelle Harley Quinn. #BirdsofPrey, uniquement dans les salles le 7 février. Pic.twitter.com/7Tgijgccxl

– Birds of Prey (@birdsofpreywb) 14 janvier 2020

Voici le synopsis officiel de Birds of Prey:

«Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est bouleversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. “

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un script écrit par l’écrivain Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey met en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Rosie Perez comme Renee Montoya, Chris Messina comme Victor Zsasz , Ewan McGregor comme Black Mask et Margot Robbie comme Harley Quinn. Ali Wong, Robert Catrini et Michael Masini ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Birds of Prey sortira en salles le 7 février 2020.

Source: Twitter

Restez à l’écoute de Hollywood héroïque pour toutes les dernières nouvelles sur Birds of Prey et la prochaine série Obi-Wan Kenobi Disney Plus d’Ewan McGregor!

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC