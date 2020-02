Les Stars à midi réuniront Claire Denis et Robert Pattinson – / Film

Claire Denis et Robert Pattinson, le duo qui nous a apporté la Fuck Box dans A24’s High Life, rassemble le groupe. Denis dirigera Pattinson dans Les étoiles à midi – et A24 vient de récupérer les droits nord-américains. Le film est basé sur le roman de Denis Johnson du même nom, et suit un homme d’affaires anglais et un journaliste américain qui tombent amoureux l’un de l’autre dans le contexte de la révolution nicaraguayenne. Il était une fois dans Hollywood Margaret Qualley devrait jouer aux côtés de Pattinson.

Deadline a la nouvelle que Robert Pattinson et Margaret Qualley joueront dans The Stars at Noon pour le réalisateur Clair Denis, avec A24 distribuant. Le film est basé sur le roman du même nom de Denis Johnson de 1986, qui a le synopsis suivant:

Situé au Nicaragua en 1984, The Stars at Noon est une histoire de passion, de peur et de trahison racontée par la voix d’une Américaine dont la mission en Amérique centrale est aussi sombre que son environnement. Est-elle journaliste pour un magazine américain comme elle le prétend parfois, ou une personne de contact pour Eyes of Peace? Et qui est l’homme d’affaires anglais brut avec lequel elle s’implique? Alors que les deux étrangers s’emmêlent dans des intrigues de plus en plus sinistres, Denis Johnson dramatise magistralement une vision puissante du deuil spirituel et de la corruption.

Je n’ai pas encore lu The Stars at Noon, mais Johnson, décédé en 2017, était un écrivain phénoménal – je vous invite à consulter son livre Jesus’s Son. Claire Denis et Robert Pattinson ont travaillé auparavant sur High Life, et la perspective de les revoir est une grande nouvelle dans le monde indépendant. Lancement de Margaret Qualley dans le mix est également prometteur. Denis adapte le livre de Johnson avec Lea Mysius et Andrew Litvack.

La nouvelle que Pattinson se réunira avec Denis pour un film A24 est une forte indication que même si l’acteur tourne actuellement The Batman pour le réalisateur Matt Reeves, il n’a pas l’intention de renoncer à des projets plus petits. On ne sait pas quand les Stars à midi pourraient tirer, mais j’imagine que Pattinson doit d’abord finir avec Batman.

