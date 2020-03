Les stars de la musique exhortent les fans à rester à la maison

Europa Press

Journal La Jornada

Mardi 17 mars 2020, p. 6

Madrid Lady Gaga, Taylor Swift, Ariana Grande et Miley Cyrus sont parmi les plus grandes stars de la musique qui exhortent leurs fans à rester dans leurs maisons confinées comme mesure responsable contre l’expansion du coronavirus.

Sur Instagram, Lady Gaga déclare que la maladie peut être aimablement combattue. Il a ajouté: cela nous rappelle ce que c’est que de se sentir et d’être humain. Je pense qu’il est très important de reconnaître que nous sommes et devons être une communauté mondiale unique. Nous ne pouvons pas le faire sans gentillesse.

Il réfléchit: le coronavirus est sans préjudice. Ma pensée pour la journée est d’accepter qu’il y aura des moments où nous nous sentirons impuissants et hors de contrôle, mais nous pouvons faire partie de la solution à un problème mondial et créer la guérison en apprenant à être gentils et à prendre soin les uns des autres pendant cette période.

Pour sa part, Taylor Swift s’est dit préoccupé par le fait que «les choses ne sont pas prises suffisamment au sérieux en ce moment. Je vois des rencontres et des fêtes qui continuent de se produire. C’est le moment d’annuler les plans.

Nous devons vraiment nous isoler autant que possible afin de ne pas arriver quelque chose à quelqu’un de plus âgé ou vulnérable à cela. C’est une période vraiment effrayante, mais nous devons faire des sacrifices, a-t-il souligné.

Partager un clip de Hannah Montana sur Twitter, Cyrus a également parlé à ses fans: «Soyez réfléchi, respectueux, compatissant, humain.

Alors que nous nous préparons pour une distance saine. Personne n’a besoin de toutes les soupes du magasin. Plus nous chérissons, plus les besoins seront chers et rares, laissant beaucoup sans éléments essentiels. C’est le bon moment pour pratiquer la modération.

Les trois chanteurs suivent les traces d’Ariana Grande, qui avait auparavant demandé à ses partisans de prendre le coronavirus plus au sérieux: “Je continue d’entendre un nombre surprenant de personnes dire des choses comme” ce n’est pas un gros problème “,” nous irons bien ” , «nous devons continuer notre vie». Cela m’étonne vraiment. “

Je comprends que c’était ce qu’ils ont ressenti il ​​y a quelques semaines, mais veuillez lire ce qui se passe, ne fermez pas les yeux, a souligné Ariana.

