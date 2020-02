Les stars de «Property Brothers» Drew et Jonathan Scott créent un spectacle pour les enfants d’âge préscolaire

Comme Chip

et Joanna Gaines, Drew et Jonathan Scott sont devenus l’un des plus grands de HGTV

duos bien-aimés sur et hors du petit écran. En dehors du spectacle, les fans sont enchantés

par leur vie amoureuse, en particulier la romance actuelle de Jonathan

avec Zooey Deschanel et leur marque de décoration et de mobilier Scott Living. le

Property Brothers a trouvé une formule gagnante en matière de travail

ils le font, et maintenant ils sont prêts à étendre leur portée d’une autre manière.

Jonathan et Drew Scott, «Property Brothers» | Ethan Miller / . pour Planet Hollywood Resort & Casino

The Property Brothers lance une nouvelle aventure médiatique

Dans ce qui est considéré

territoire inexploré pour eux, Drew et Jonathan Scott se dirigent vers les enfants

programmation. Selon Deadline,

les entrepreneurs frères et sœurs travaillent sur une série animée destinée aux enfants d’âge préscolaire

des gamins. La Builder Brothers Dream Factory proposera des versions pour enfants de

les célèbres frères:

«La Builder Brothers Dream Factory est centrée sur des jumeaux de 10 ans, Drew et Jonathan. Une paire

d’enfants réguliers dont l’imagination, la créativité, le grain et le cœur extraordinaires

aider à résoudre des problèmes dans leur quartier en rêvant grand et parfois aussi

gros. Avec leur chien Moose et leurs meilleurs amis Mel, Cee-Cee et Aiden, le

Builder Brothers navigue entre les hauts et les bas pour essayer de faire du monde un

meilleur endroit – un grand rêve à la fois. »

La série est développée en

partenariat avec Scott Brothers Entertainment et Sinking Ship Entertainment

et vise à s’attaquer aux problèmes quotidiens de l’enfance qui accompagnent le fait d’être un enfant et

apprendre sur le monde. Cependant, il y aura aussi beaucoup de moments amusants qui

mettre en valeur leur relation fraternelle.

Ce n’est pas la première fois qu’ils s’aventurent

dans l’espace des enfants

Saviez-vous que les frères Scott sont également des auteurs publiés? Le constructeur

Les frères ne sont rien de nouveau, car ils sont arrivés sur la scène en tant que personnages de livres

dans Builder Brothers: Big Plans et Builder Brothers: Better Together.

Les deux se concentrent sur les jeunes jumeaux qui créent et conçoivent des projets avec leur

amis et de résoudre les problèmes qui surgissent en cours de route.

Pour la nouvelle série animée, Drew a déclaré à Deadline:

«Jonathan

et je suis reconnaissant pour notre base de fans pour enfants incroyablement engagée et j’ai voulu faire

quelque chose de plus pour ce public depuis le lancement de notre série de

livres, Builder Brothers. “

Jonathan a ajouté:

«Nous avons grandi dans un ranch où nous étions

encouragés à rêver grand, à travailler ensemble, à continuer d’essayer et à toujours apprendre

échec. Ce sont les valeurs qui, nous l’espérons, trouveront écho auprès de ce jeune public. »

Les frères ont déjà plusieurs émissions en ondes

En plus de leur empire TV, les Scotts ont récemment lancé

un nouveau magazine. Mais leurs mains continueront d’être pleines grâce à leur dernier

projet de télévision qui rejoint une liste d’émissions anciennes et nouvelles.

Actuellement, HGTV diffuse de vieux épisodes de Property Brothers et vient de renouveler Brother vs. Brother et Property Brothers: Forever Home. Le réseau prévoit également de développer davantage de programmation avec la paire à l’avenir. Selon leur site Web, Scott Brothers Entertainment, ils casting pour une émission mettant en vedette Dave et Kortney Wilson.

On ne sait pas sur quelle chaîne les Builder Brothers

Dream Factory va atterrir, mais les fans ne devraient pas être surpris si HGTV est

en quelque sorte connecté. Restez à l’écoute pour savoir quand la série sera officiellement lancée.