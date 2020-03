Les stars de ‘Retour vers le futur’ Christopher Lloyd et Michael J. Fox se réunissent pour une bonne cause

Marty McFly et Doc Brown sont de nouveau ensemble. Michael J. Fox et Christopher Lloyd, qui ont joué ensemble dans les trois films de la série Back to the Future, se sont réunis récemment lors d’un événement au profit de la fondation caritative Fox fondée.

Jouer au poker pour la maladie de Parkinson

Lloyd, 81 ans, a renoué avec Fox, 58 ans, lors d’un tournoi de poker caritatif qui a profité à la Fondation Michael J. Fox. Fox a fondé l’organisation, qui se consacre à trouver un remède à la maladie de Parkinson, en 2000, après avoir révélé qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie.

“Aller à 88 mph pour la @michaeljfoxorg Poker Night”, a écrit Lloyd, qui a incarné le savant cerveau de lièvre qui a construit une machine à voyager dans le temps à partir d’un DeLorean, sur Instagram.

“All in with @mrchristopherlloyd at @michaeljfoxorg Poker Night!” Fox a écrit.

Les fans étaient ravis de revoir la paire ensemble. “Super Scott!” a commenté plusieurs, citant le slogan de Lloyd dans Back to the Future.

Michael J. Fox a été diagnostiqué de Parkinson en 1991

Tracy Pollan et Michael J. Fox | Time Life Pictures / DMI / The LIFE Picture Collection via .

Fox a été diagnostiqué Parkinson en 1991, alors qu’il avait 30 ans. La maladie de Parkinson est un trouble du système nerveux qui affecte les mouvements. Les symptômes peuvent inclure des tremblements, des mouvements lents, des problèmes d’équilibre, des muscles rigides. La maladie s’aggrave avec le temps et il n’y a pas de remède. La plupart des personnes qui développent la maladie de Parkinson ont 60 ans ou plus, mais une minorité de personnes – comme Fox – développent la maladie à un âge plus précoce.

Après avoir appris qu’il avait la maladie, Fox a gardé son état secret pendant des années. Mais en 1998, il a annoncé la nouvelle de la maladie de Parkinson au public.

Alors que Fox consacre une grande partie de son temps à défendre la recherche sur la maladie de Parkinson, il continue d’agir. Il a joué dans la sitcom Spin City de 1996 à 2000 et a fourni la voix de Stuart Little dans trois films de Stuart Little. Et il a joué dans des émissions telles que Rescue Me, Boston Legal, Designated Survivor et The Good Wife, remportant plusieurs nominations aux Emmy en cours de route.

Le nouveau livre de Fox sort en novembre 2020

Michael J. Fox assiste à la première mondiale de HBO Very Ralph au Metropolitan Museum of Art le 23 octobre 2019 à New York. | Roy Rochlin / WireImage

En plus d’agir et de plaider, Fox a également écrit plusieurs livres au fil des ans, y compris les mémoires Lucky Man et Always Looking Up. Et il a un nouveau livre qui sortira en novembre 2020.

Dans Pas de temps comme l’avenir: un optimiste considère la mortalité, Fox discutera de son expérience avec la maladie de Parkinson ainsi que «la maladie et la santé, le vieillissement, la force de la famille et des amis, et comment nos perceptions du temps affectent la façon dont nous abordons la mortalité». selon l’éditeur Flatiron Books.

“Ce qui est excitant pour moi, c’est que ce nouveau livre est moins de mémoire et plus de perspective – je considère les questions que je crois que nous avons tous sur nos vies”, a déclaré Fox à People dans un communiqué. “Qui suis je? Où suis-je? Où vais-je? Je ne veux rien révéler, mais je pense que je l’ai compris. “

