Les stars de Sticks and Stones sur Instagram et l’apparence de Doctor Who explorées! – HITC

Sticks and Stones suscite actuellement de sérieuses discussions, tout comme l’actrice Ritu Arya…

La nouvelle série a été écrite par Mike Bartlett. Pour beaucoup, c’est tout ce qu’ils avaient besoin de savoir. Pourquoi? Parce qu’il est connu pour le docteur Foster et Trauma.

Donc, sa réputation le précède certainement! Il possède également un casting formidable, notamment Ken Nwosu (Killing Eve), Susannah Fielding (Black Mirror), Ben Miller (Paddington 2), Alexandra Roach (Utopia) et Sean Sagar (Top Boy).

La série en trois parties est arrivée sur ITV à 21 heures le lundi 16 décembre 2019, avec des épisodes suivants diffusés quotidiennement.

Traitant des thèmes universels de l’intimidation en milieu de travail et ainsi de suite, Sticks and Stones se sent absolument impératif et est captivant par l’ensemble, mais mettons en lumière Ritu Arya pendant un moment!

Bâtons et pierres: Ritu Arya

Le protagoniste de Sticks and Stones est Thomas Benson (Ken Nwosu), qui après un incident lors d’un argumentaire de vente est contraint d’aller au-delà pour faire ses preuves auprès de ses collègues.

C’est une spirale descendante qui résonnera avec beaucoup, et grâce aux grands acteurs en son sein, ne manque jamais d’être totalement crédible.

Dans le rôle de Becky, nous avons Ritu Arya, que vous avez peut-être vu très récemment, en fait…

Avez-vous vu Last Christmas dans les salles? Le film 2019 avec Emilia Clarke (Game of Thrones)? Eh bien, elle a joué Jenna là-dedans! Mais bien sûr, il y a plus de rôles qui viennent de l’inclusion d’une apparition dans une certaine série de science-fiction de la BBC sous le nom de Doctor Who, vous en avez peut-être entendu parler.

Dans l’épisode de la série 12 Le Fugitif du Judoon, Ritu joue un Gallifreyan du nom de Gat, quelqu’un qui charge la police spatiale (les extraterrestres rhinocéros le Judoon) de traquer et d’amener un mystérieux fugitif.

Mais attendez, il y a plus…

Ritu Arya: Films et séries télé

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans de la série télévisée The Tunnel (elle a joué le Bureau Girl).

L’année plus tard, elle a joué dans la critique et le public a frappé Sherlock (Gail) avec le grand Benedict Cumberbatch. Poursuivant son travail à la télévision, elle était également dans We the Jury (Kate), Crackanory (Beth), Doctors (Dr.Megan Sharma), The Good Karma Hospital (Barsha Nambeesan). Cependant, elle est sans doute mieux connue pour jouer à Flash in Humans.

Bien sûr, nous avons déjà mentionné Last Christmas, mais elle était également dans le film Daphne (Rachida) de 2017, avec Emily Beecham dans le rôle principal.

En plus de ces titres, il convient également de mentionner des courts métrages tels que The Super Recogniser et My Beautiful White Skin (Parita).

Il existe une gamme de postes liés au travail, dont un qui met en évidence son prochain rôle dans The Umbrella Academy de Netflix. Donc, si cela vous a plu, vous allez vous régaler!

