Les stars invitées Frances Tomelty, Andi Osho et Peter De Jersey – HITC

Le casting de la saison 9 de l’épisode 8 de Death in Paradise compte de formidables stars invitées.

Il y a de mauvaises nouvelles…

Le huitième épisode de Death in Paradise saison 9 sert de conclusion. Cela signifie que nous aurons une longue attente en magasin avant de voir plus d’épisodes, et nous parlons au nom des fans en disant qu’il sera sûrement manqué.

Cependant, il ne fait aucun doute que la saison a été absolument folle!

Le drame policier de la BBC de Robert Thorogood est arrivé sur les écrans en 2011 et nous a immergés depuis. Les histoires qu’il filme sont devenues de plus en plus intéressantes, la saison 9 étant particulièrement mystérieuse. Là encore, ce qui a fait le succès de cette saison, c’est l’ensemble des nouveaux visages qu’il a marqués pour le casting.

C’était un risque énorme de faire appel à Ralf Little pour remplacer Ardal O’Hanlon, mais une décision admirable qui a plutôt bien porté ses fruits. Avec Ralf, ils ont amené de grandes stars invitées chaque semaine, et même la dernière, ils n’ont pas lésiné sur le talent.

Death in Paradise saison 9 épisode 8 cast

Comme le souligne le Radio Times, les membres de la distribution de Death in Paradise saison 9 épisode 8 sont listés ci-dessous:

Ralf Little en tant que DI Neville Parker

Aude Legastelois-Bidé en tant que DS Madeleine Dumas

Tobi Bakare en tant qu’officier JP Hooper

Shyko Amos en tant qu’officier Ruby Patterson

Peter De Jersey en tant que Robert Garwood

Frances Tomelty comme Olivia Reeves

Ukweli Roach en tant que Archie Garwood

Andi Osho comme Precious Abellard

Jonathan Livingstone comme Finlay Gerard

Elizabeth Bourgine comme Catherine Bordey

Don Warrington en tant que commissaire Selwyn Patterson

Certains seront très familiers, alors prenons un moment pour mettre en lumière les guest stars de l’épisode…

Frances Tomelty joue dans Death in Paradise

C’est super de voir Frances Tomelty rejoindre le mix.

Elle incarne le personnage d’Olivia Reeves, une prestigieuse actrice de cinéma et de scène qui s’est retirée à Sainte-Marie après être devenue aveugle.

L’actrice de 71 ans a joué dans un large éventail de projets tout au long de sa carrière et les fans de la série télévisée Catastrophe la reconnaîtront sûrement comme Carol. Si vous n’êtes pas familier avec la série, vous l’aurez peut-être vue dans Peaky Blinders (elle a joué Bethany Boswell), Unforgotten (Maureen Sullivan), la mini-série Vanity Fair de 1998 (Mme O’Dowd) et Charlie (Sarah Haughey ).

Plus récemment, elle a également joué dans un épisode de London Kills en tant que Anne.

Pleins feux sur Andi Osho

En tant que chauffeur de taxi et ami d’Olivia, nous avons le comédien et actrice britannique Andi Osho, âgé de 47 ans.

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur des écrans dans un épisode de la série télévisée Night & Day en 2002 (elle a joué Jo Radcliffe).

Depuis, il y a eu beaucoup de rôles à la télévision, comme On’s Edge (Mum) de 2020, National Treasure: Kiri (Rochelle Akindele), Grime Town (Chivonne / Mardi), Breaking Hollywood: One Actor at a Time (Claridia Fortune ), Uncle (DJ) et plus particulièrement Curfew (Jenny Donahue).

Si vous êtes un cinéphile, sachez qu’elle a récemment joué dans le hit de super-héros Shazam! (Mme E.B. Glover) et le film d’horreur effrayant de 2016 de David F. Sandberg, Lights Out.

Peter De Jersey et d’autres stars de Death in Paradise

Il y a plus d’où ça vient!

Dans le rôle du mari d’Olivia, Robert Garwood, nous avons Peter De Jersey. L’acteur a joué dans certaines des meilleures émissions de télévision de mémoire récente, avec des rôles dans Line of Duty (Joel Rossport), Broadchurch (SOCO Brian Young) et Doctor Foster: A Woman Scorned (Nick Stanford).

Pour continuer, nous avons également Ukweli Roach en tant que fils de Robert, Archie Garwood. L’acteur est surtout connu pour avoir joué le Dr Robert Borden dans Blindspot mais était également dans Humans (Anatole) et Grantchester (Johnny Johnson). Ensuite, il y a Jonathan Livingstone qui joue Finlay Gerrard; il a précédemment joué dans Chewing Gum et devrait jouer Raymond dans l’adaptation 2020 de The Witches de Roald Dahl, avec Anne Hathaway jouant le Grand High Witch.

