Les stars invitées incluent Anjli Mohindra, Robert Glenister et Goran Visnjic! – HITC

La série a été enrichie avec certaines des stars invitées les plus excitantes à ce jour.

Doctor Who saison 12 épisode 4 a capté notre attention avec un casting envoûtant.

Quelle aventure le dernier lot d’épisodes a été jusqu’à présent!

Jodie Whittaker s’est cimentée comme un superbe docteur, reprenant le rôle autrefois exercé par des goûts de Tom Baker, David Tennant, Matt Smith et plus encore.

Sa prise de vue est exaltante et passionnante, et avec un casting de visages familiers, la saison 12 a été un plaisir. L’épisode 3 – intitulé Orphan 55 – a vu de grandes stars invitées faire une impression sur la célèbre série de science-fiction, mais chaque semaine, elles semblent juste se dépasser.

Épisode 4 – La nuit de la terreur de Nikola Tesla – arrive dimanche 19 janvier 2020 sur BBC One à 19h10. Nous ne pouvons pas attendre, et après avoir vu cette distribution, nous ne pouvons pas imaginer que vous pourrez non plus!

Doctor Who saison 12 épisode 4 cast

Découvrez la distribution centrale de Doctor Who saison 12 épisode 4 ci-dessous, comme l’a souligné IMDb:

– Jodie Whittaker comme le docteur

– Bradley Walsh dans le rôle de Graham O’Brien

– Tosin Cole en tant que Ryan Sinclair

– Mandip Gill en tant que Yasmin Khan

– Anjli Mohindra en tant que reine Skithra

– Robert Glenister comme Thomas Edison

– Goran Visnjic en tant que Nikola Tesla

Maintenant, mettons en vedette ces formidables stars invitées…

Anjli Mohindra stars!

Comme l’a souligné le Metro, Anjli Mohindra sera la vedette dans le rôle de la reine Skithra, qui a nécessité une transformation du maquillage.

Réfléchissant sur le processus, elle a déclaré à la BBC: «Je pense que le maquillage aide certainement à la transformation de votre personnage. Vous vous sentez très différent, votre peau est très différente et donc, oui, je pense que n’importe quel costume améliore les performances ou aide les acteurs à transcender leur réalité actuelle. »

L’actrice de 29 ans n’est pas étrangère au monde étrange et merveilleux de Doctor Who – elle a déjà joué Rani Chandra dans le spin-off The Sarah Jane Adventures.

Quant à d’autres travaux, elle a également joué dans des émissions de télévision comme Wild Bill (elle a joué ACC Lydia Price), Dark Heart (Jodie Chancellor), Bodyguard (Nadia), Bancroft (Zaheera) et Paranoid (WPC Megan Waters).

Anjli Mohindra assiste à la presse après la soirée pour «Noises Off» au Garrick Theatre le 03 octobre 2019 à Londres, en Angleterre.

Coup de projecteur sur Goran Visnjic

Dans le rôle titulaire de Nikola Tesla est Goran Visnjic.

L’acteur croate-américain de 47 ans est surtout connu pour jouer le rôle de Luka Kovac dans la longue série ER. D’autres travaux télévisés notables incluent Santa Clarita Diet (Dobrivojoe Poplovic), Crossing Lines (Marco Constante), Extant (John Woods) et Timeless (Garcia Flynn).

Si vous êtes plus un cinéphile, peut-être le reconnaîtrez-vous plutôt dans le remake de 2011 de David Fincher de The Girl with the Dragon Tattoo (Armansky), The Counselor (Banker), Beginners (Andy) ou Rounders (Maurice).

Robert Glenister brille comme Thomas Edison

Dans le rôle de Thomas Edison, nous avons Robert Glenister.

Des fans de Hustle ici?

L’acteur de 59 ans est bien connu pour avoir repris le rôle de Ash «Three Socks» Morgan dans la célèbre série télévisée. Là encore, si vous ne l’êtes pas, nous sommes sûrs de l’avoir vu dans un certain nombre d’autres émissions, notamment Cold Feet (George Kirkbright), Paranoid (Bobby Day), Law & Order: UK (Narrateur, DS Jimmy Valentine ) et Spooks (ministre de l’Intérieur / Nicholas Blake).

Il a également joué dans certains longs métrages notables, comme The Aeronauts (Ned Chambers) avec Eddie Redmayne en 2019 et Live by Night (Albert White) en 2016 avec Ben Affleck.

Dans d’autres nouvelles, Uncut Gems est-il basé sur une histoire vraie?