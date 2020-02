Les stars invitées Samantha Bond, Chanel Cresswell et Nicola Millbank! – HITC

“C’est le début de 2020 et nous avons une sacrée affaire pour tout lancer.”

Le casting de Death in Paradise saison 9 épisode 5 continue de faire venir les stars invitées passionnantes.

Cette dernière saison a bien démarré et, miraculeusement, elle a réussi à sauver des surprises pour la rendre plus excitante chaque semaine.

La série dramatique policière de Robert Thorogood est revenue pour la première fois sur les écrans en 2011 et nous avons vu tant de visages familiers et de grands noms de l’industrie aller et venir au fil des ans.

En janvier dernier, nous avons plongé nos dents dans la saison 8, qui s’est rapidement révélée constituer l’un des meilleurs lots d’épisodes à ce jour. Inévitablement, cela a considérablement augmenté les attentes pour la neuvième saison. Parfois, lorsque vous êtes si tard dans une série, l’étincelle diminue et les scénaristes perdent de vue ce qui a rendu la série si captivante.

Nous pouvons le dire pour une poignée de spectacles, mais certainement pas Death in Paradise!

Comment ça reste si frais? Eh bien, entre autres choses, introduire de nouveaux talents aide certainement…

Death in Paradise saison 9 épisode 5 cast

Comme le souligne IMDb, voici les acteurs de la saison 9 de Death in Paradise épisode 5:

– Shyko Amos en tant qu’officier Ruby Patterson

– Tobi Bakare en tant qu’officier J.P.Hooper

– Samantha Bond en tant que Joanne Henderson

– Chanel Cresswell comme Tamsin Lewis

– Aude Legastelois dans le rôle de DS Madeleine Dumas

– Ralf Little en tant que DI Neville Parker

– Nicola Millbank en tant que Emma Taylor

– Steve Pemberton comme Neil Henderson

– Don Warrington en tant que commissaire Selwyn Patterson

Maintenant, concentrons notre attention sur les nouveaux venus dans le giron…

Samantha Bond stars

Nous rejoindre pour l’épisode 5, nous avons Samantha Bond dans le rôle de Joanne Henderson.

Avons-nous des fans de 007?

Bien sûr que oui, et non, ce n’est pas à cause de son nom! L’actrice anglaise de 58 ans est sans doute mieux connue pour avoir joué l’emblématique Moneypenny dans la franchise James Bond, mettant en valeur son charisme et ses talents dans des épisodes tels que Die Another Day, The World is Not Enough, Tomorrow Never Dies et GoldenEye.

Ce ne sont pas tous des véhicules d’action, car elle a joué dans une série d’émissions de télévision, notamment Downton Abbey (Lady Rosamund Painswick), Outnumbered (Angela), Silent Witness (elle a joué DS Hannah Quicke), Election Spy (Diana), Home Fires ( Frances Barden), Distant Shores (Lisa Shore) et plus encore.

Samantha Bond et Molly Hanson-Akins assistent à une nuit seulement au Ivy au profit d’Acting For Others le 1er décembre 2019 à Londres, Royaume-Uni.

Ralf Little revient!

Attendez, revient!?

Chose sûre! Ralf Little est apparu dans un épisode de Death in Paradise en 2013 intitulé A Dash of Sunshine. Il a joué Will Teague.

C’est formidable de le revoir, cette fois en tant que DI Neville Parker, qui devrait faire partie intégrante des épisodes suivants.

L’acteur et écrivain anglais ne sera pas étranger aux admirateurs de la sitcom britannique The Royle Family, dans laquelle il reprend le rôle d’Antony dans son intégralité. Au-delà de cela, il est impressionné par d’autres titres télévisés tels que The A Word (il a joué Stuart), Borderline (Narrateur / Barrie the Plumber), Inspector Lewis (Sean Wilkinson), Our Zoo (Billy Atkinson) et The Cafe (Richard Dickens). .

C’est aussi un footballeur semi-professionnel – plutôt cool.

L’acteur Ralf Little prend la parole lors d’une manifestation et d’une marche pour célébrer le 70e anniversaire du National Health Service (NHS), dans le centre de Londres, le 30 juin 2018. Des dizaines de milliers…

Pleins feux sur Chanel Cresswell et Nicola Millbank!

Dans le rôle de Tamsin Lewis, nous avons Chanel Cresswell.

Pour ceux d’entre vous qui ont récemment surpris l’incroyable coproduction BBC / Netflix de Dracula, vous vous souvenez peut-être que Chanel a joué le personnage de Kathleen.

Elle est peut-être mieux connue sous le nom de Katie dans Trollied, mais a également été dans The Aliens (Paulette), Silent Witness (Jill Bond), The Case (Julie Prior) et Kelly dans les films et séries télévisées This is England.

Nicola Millbank se joint également au plaisir en tant que Emma Taylor. L’actrice a été à Mount Pleasant (Ella), Crossing Lines (jeune femme), Silent Witness (Imogen), M. Selfridge (Nancy) et plus encore.

Dans d’autres nouvelles, consultez notre revue pour Netflix hit Uncut Gems.