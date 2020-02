Les stars invitées Thomas Howe et Sue Elliott-Nichols! – HITC

La distribution de l’épisode 8 de la saison 9 de Call the Midwife accueille de nouveaux visages.

La saison 9 de l’épisode 8 de Call the Midwife lance de nouveaux talents.

Nous avons fini!

Heureusement, nous ne parlons que de la saison, pas du spectacle. Il y a beaucoup plus d’épisode de Call the Midwife à l’horizon, mais la splendide neuvième série est arrivée à son terme.

C’est sans doute l’une des meilleures choses à la télé, mais ce qui est vraiment remarquable, c’est depuis combien de temps nous avons pu dire cela. Créé par Heidi Thomas et basé sur les mémoires de Jennifer Worth, ce drame d’époque retraçant les sages-femmes travaillant à Londres dans les années 1950 et dans les années 1960 a commencé en 2012 et a été un délice absolu depuis.

Neuf saisons après et il n’est toujours pas devenu obsolète – maintenant c’est vraiment quelque chose.

Certains personnages avec lesquels nous avons été depuis le tout début, mais la raison pour laquelle ils sont encore si récents, c’est tous les personnages que nous avons rencontrés en cours de route grâce à de nouveaux talents qui y ont participé.

Appelez la sage-femme saison 9 épisode 8 cast

Comme l’a souligné IMDb, voici les membres de la distribution présentés dans l’épisode 8 de la saison 9 de Call the Midwife:

Jenny Agutter en tant que sœur Julienne

Linda Bassett comme infirmière Phyllis Crane

Judy Parfitt en tant que sœur Monica Joan

Helen George comme infirmière Trixie Franklin

Laura Main en tant qu’infirmière Shelagh Turner

Leonie Elliott comme infirmière Lucille Anderson

Jennifer Kirby comme infirmière Valerie Dyer

Annabelle Apsion comme Violet Buckle

Stephen McGann en tant que Dr. Patrick Turner

Cliff Parisi en tant que Fred Buckle

Ella Bruccoleri en tant que sœur Frances

Fenella Woolgar en tant que sœur Hilda

Daniel Laurie comme Reggie Jackson

Lee Armstrong en tant que Dr Kevin McNulty

Georgie Glen en tant que Miss Millicent Higgins

Alice Brown comme Angela Turner

April Rae Hoang comme May Tang

Thomas Howes comme Eddie Tannerman

Kitty Archer en tant que Petra Bevan

Sue Elliott-Nichols comme Ada Bevan

Ann Mitchell comme Elsie Dyer

Kate Cook comme matrone

Paul Cawley comme Dr. Knightly Grimes

Ruby Thomas comme Bonnie Medlar

Nicky Goldie en tant que tante Flo

Zephryn Taitte comme Cyril Robinson

Vanessa Redgrave en tant que voix de Jennifer Worth mature

Bien sûr, il y a beaucoup de visages familiers ici. Alors, prenons un moment pour féliciter deux nouveaux arrivants talentueux dans le mix.

Thomas Howes rejoint le dernier épisode de la saison 9

Dans le rôle du nouveau venu Eddie Tannerman, nous avons le talent exceptionnel Thomas Howes.

L’acteur anglais de 33 ans ne sera pas étranger aux fans de Downton Abbey, car il a joué le rôle de William Mason à travers une série d’épisodes.

Mais il y en a beaucoup plus d’où cela vient. D’autres travaux télévisés incluent Murdoch Mysteries (il a joué Winston Churchill), Houdini et Doyle (Constable Booth) et Dark Angel (George Ward). Plus récemment, il était dans la série à succès HBO Gentleman Jack, reprenant le rôle de John Booth pendant six épisodes.

Il a parcouru un long chemin depuis son apparition sur Chucklevision (Young Raef) en 2008 et a même marqué des rôles dans des films tels que United en 2011 (Mark Jones), Anna Karenina (Yashvin) et Walk Invisible: The Bronte Sisters (Samuel Hartley).

Thomas Howes assiste au photocall «Gentleman Jack» de la BBC One au Ham Yard Hotel le 07 mai 2019 à Londres, en Angleterre.

Pleins feux sur Sue Elliott-Nichols

Sue Elliott-Nichols fait également une apparition en tant qu’Ada Bevan.

Selon IMDb, elle est sur nos écrans depuis 2000 après avoir décroché la petite partie de Health Store Customer sur la série télévisée My Hero.

Depuis lors, elle a continué à apparaître dans des efforts télévisés tels que Tracey Ullman’s Show (divers), Ballot Monkeys (Journaliste), Nurse (Jack’s Mum), The Catherine Tate Show (divers), EastEnders (Bonnie dans un épisode de 2005) et GameFace (Mary).

Cependant, elle est sans doute mieux connue pour son brillant travail vocal sur la populaire série pour enfants Horrible Henry et a exprimé des personnages de Moody Margaret à Anxious Andrew.

C’est super de la voir apparaître dans Call the Midwife!

Dans d’autres nouvelles, les fans pensent avoir trouvé la petite amie d’Aitch sur Instagram.