Les stars invitées Tracy Ann Oberman, Adeyinka Akinrinade et Sean Gilder – HITC

La cinquième saison se termine avec un sixième épisode sensationnel.

L’épisode 6 de la saison 5 de Grantchester jette plus de talent dans le mélange.

Quelle saison!

Nous aimons tous un bon drame policier, et avouons-le, il n’y a pas exactement eu de pénurie ces dernières années. Dernièrement, nous nous sommes tournés vers plus de gens comme Death in Paradise, Midsomer Murders, Father Brown et plus encore.

Ce sont tous des spectacles de qualité, mais les fans de Grantchester diraient que la série de Daisy Coulam se tient tête et épaules au-dessus de la concurrence. Sur la base des nouvelles de The Grantchester Mysteries écrites par James Runcie, nous aimons être emmenés au village de Cambridgeshire depuis 2014.

Au plus profond de la saison 5, il est clair que la qualité des épisodes s’est maintenue, avec de plus en plus d’artistes talentueux qui montent à bord pour en faire l’une des meilleures saisons à ce jour.

Cette fois-ci, le révérend Will Davenport (joué par Tom Brittney) a été rejoint par une multitude de nouveaux venus de Sarah Stanley à Simon Kunz. Nous sommes heureux de voir que l’épisode 6 ne déçoit pas non plus…

Grantchester saison 5 épisode 6 cast

Comme le souligne IMDb, voici la liste des acteurs de la saison 5 de Grantchester épisode 6:

Kacey Ainsworth en tant que Cathy Keating

Adeyinka Akinrinade en tant que sœur Francis

Nick Brimble comme Jack Chapman

Tom Brittney comme Will Davenport

Jim Caesar comme Mathew Butler

Skye Lucia Degruttola comme Esme Keating

Oliver Dimsdale comme Daniel Marlowe

Sean Gilder comme Russell Finch

Robson Green en tant que Geordie Keating

Bradley Hall en tant que Larry Peters

Tracy Ann Oberman en tant que sœur Grace

Tessa Peake-Jones en tant que Mme Chapman

Jemma Redgrave comme Amelia Davenport

Emma Thornett en tant que sœur Eleanora

Al Weaver en tant que Leonard Finch

Tracy Ann Oberman rejoint Grantchester

Nous sommes ravis de voir Tracy Ann Oberman faire une apparition à Grantchester!

L’actrice anglaise de 53 ans joue le personnage de Sœur Grace. Elle sera familière à la plupart des publics, mais elle est peut-être mieux connue pour son temps en tant que Chrissie Watts dans le feuilleton populaire EastEnders.

Si vous n’êtes pas fan, il convient également de souligner qu’elle a participé à Friday Night Dinner (Aunty Val), After Life (Tony’s Date), Toast of London (Mme Purchase), New Tricks (Fiona Kennedy), Give Out Filles (Debbie), Monroe (Lizzie Clapham) et plus.

Elle s’est également diversifiée dans de nombreux films et a joué dans des efforts tels que McQueen (Isabella Blow), Hector et la recherche du bonheur (Pathetic Jane), The Infidel (Julie) et Filth sous-estimé criminellement avec James McAvoy.

Tracy-Ann Oberman assiste aux Casting Awards 2020 au Ham Yard Hotel le 11 février 2020 à Londres, en Angleterre.

Pleins feux sur Adeyinka Akinrinade

Selon IMDb, Adeyinka est apparu pour la première fois sur des écrans en 2019 dans la célèbre série Top Boy.

Elle a joué le personnage de Tina Campbell dans le drame policier britannique, mais a également joué dans Temple on Sky avec Mark Strong la même année (elle a joué Sally).

À Grantchester, elle endosse le rôle de sœur Francis.

C’est vraiment une actrice à surveiller, alors ça vaut la peine de lui faire un suivi sur Twitter à @addielena; elle compte actuellement un peu moins de 2 000 abonnés. Quant à l’avenir, elle a décroché le rôle d’Izzy dans le prochain film dramatique Body of Water, qui devrait raconter l’histoire d’une femme souffrant d’un trouble de l’alimentation.

Sean Gilder tombe sur le drame d’ITV

Dans le rôle de Russell Finch, nous avons le grand Sean Gilder.

Il vient de réaliser une performance phénoménale en tant que CS George Harris dans la mini-série White House Farm, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Parmi les autres temps forts de la télévision, citons Poldark (il a joué Tholly Tregirls), Penny Dreadful (Marshall Franklin Ostow), The Last Kingdom (Wulfhere) et Our Girl (Max Lane). Cependant, les fans de Shameless le défendront toujours comme Paddy Maguire!

Le joueur de 55 ans a également joué dans de grands films, avec des rôles dans The Fall (Walt Purdy), 2004 King Arthur (Jols), Martin Scorsese’s Gangs of New York (Rat Pit Game Master), Mike Bassett: England Manager ( Journaliste indépendant) et le chef-d’œuvre de Clio Barnard en 2013 The Selfish Giant (Kitten).

