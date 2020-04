Les stations de métro continuent d’être fermées dans CDMX

Mexico – Le ministère de la Santé de Mexico rapporte qu’aujourd’hui commence le fonctionnement de l’unité temporaire COVID-19, pour la prise en charge des patients au Centre Citibanamex, dans le but d’assurer un traitement adéquat aux personnes malades et le bon développement des activités médicales.

Cette unité temporaire interne s’occupera exclusivement des patients référés par le système de santé de la capitale du pays.

Le mercredi 22 avril, l’unité temporaire COVID-19 pour les soins aux patients a été livrée au gouvernement de Mexico grâce aux dons de 16 entreprises et fondations: Carlos Slim, Telmex Telcel et Inbursa, CIE, Walmart, Bimbo , Barcel, Sertull Foundation, Citibanamex, Alfredo Harp Helú Foundation, Coppel, Coca Cola Foundation, Coca Cola FEMSA, CODERE, HSBC et Grupo Infra, dont l’infrastructure médicale est exploitée par le secrétaire à la Santé de Mexico, en collaboration avec la Faculté de médecine de l’UNAM.

À compter d’aujourd’hui, Mexico aura 37 183 mètres carrés supplémentaires de soins hospitaliers avec la livraison, par 16 fondations et sociétés donatrices, de l’unité temporaire COVID-19 pour les soins aux patients du Centre. Citibanamex. L’infrastructure qui, sur la base d’une analyse technique, offre une capacité totale de 854 lits d’hôpital, 36 lits de thérapie intermédiaire, ainsi que des installations pour le bon fonctionnement du personnel médical et la fourniture de services spécialisés, a été officiellement reçue par le Secrétariat. de la Santé du Gouvernement de la capitale du pays.

L’unité temporaire COVID-19 a été installée en moins de trois semaines et dispose également de zones de repos, de lavage et d’alimentation pour le personnel médical; pharmacie, entrepôts et instruments; et des équipements de protection individuelle pour votre sécurité.

De plus, des réservoirs d’oxygénation d’une capacité totale de 35 mille gallons, plus de 11 mille mètres de tuyaux en cuivre ont été installés pour le distribuer dans les services hospitaliers, 17 mille 800 mètres de câblage électrique avec quatre usines d’urgence, ainsi que des zones de restauration qui fournira plus de 730 400 services aux patients et aux professionnels de la santé, entre autres.

Ces actions renforceront la capacité des hôpitaux à prendre en charge les patients atteints de la maladie pendant la phase 3; Actuellement, il y a 63 hôpitaux publics qui fournissent des services médicaux aux personnes atteintes de COVID-19 dans la zone métropolitaine de la vallée du Mexique.

Le gouvernement de Mexico réitère à la population qu’en cas de symptômes tels que fièvre, toux, maux de gorge ou difficultés respiratoires, un SMS doit être envoyé au 51515 avec le mot «covid19» et répondre à certains questions pour recevoir des conseils et des informations ou, sur la page www.test.covid19.cdmx.gob.mx.