Les stations-service et les chaînes alimentaires NE suspendent PAS leurs activités

Mexico.– Les seuls autorisés à continuer de travailler seront ceux dont le travail est lié à la chaîne de production pour disposer de nourriture, eau potable, électricité, carburants, entretien et réparation du réseau d’eau potable et de drainage. Si ces activités étaient suspendues, la pandémie de Covid-19 ne pourrait pas être contenue.

Hugo López Gatell, sous-secrétaire à la santé, a précisé que les membres des corps de sécurité publique et le personnel de l’armée et de la marine, qui préservent l’intégrité et la souveraineté nationale, qui figurent dans l’accord par lequel le secrétaire à la santé établit, travailleront également. Ces mesures seront publiées aujourd’hui au Journal officiel de la Fédération.

Ce sont des activités nécessaires pour répondre à l’urgence sanitaire, comme celles des services médicaux, paramédicaux et administratifs, ainsi qu’un accompagnement dans l’ensemble du secteur de la santé, tant dans le domaine public que privé. Si cela s’arrête, nous ne pouvons pas lutter contre l’épidémie, alors cela doit continuer.

Ceux qui s’occupent précisément de la sécurité publique et de la protection des citoyens ne peuvent pas non plus être suspendus, outre la défense de l’intégrité et de la souveraineté nationales, la passation des marchés et l’exécution de la justice, ainsi que l’activité législative, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États. , qui doit continuer.

secteurs jugés essentiels pour le fonctionnement fondamental de l’économie, le fonctionnement des programmes sociaux gouvernementaux. C’est très important, beaucoup de gens, des millions de personnes en ce moment en bénéficient, ils bénéficient de programmes sociaux et cela ne peut pas s’arrêter.

Ni le secteur financier, ni le secteur de la collecte des impôts, évidemment la SAT et toutes ses opérations ne subsistent, la distribution et la vente d’énergie, les stations-service, la production et la distribution d’eau potable, l’industrie alimentaire et des boissons non alcoolisées, les marchés alimentaires, les supermarchés, magasins libre-service, épicerie et vente d’aliments préparés.

Services de transport de passagers et de marchandises, production agricole, de pêche et d’élevage, agro-industrie, industrie chimique, produits de nettoyage, quincailleries, services de courrier, gardes dans les tâches de sécurité privée.

Crèches et chambres d’enfants. Et ici, je fais une petite note, certaines personnes ont pensé que cela devrait cesser, mais si nous avons des travailleurs et des travailleurs des activités essentielles qui travaillent, nous devons leur donner le soutien pour les soins de leurs filles et de leurs fils; maisons de soins infirmiers et instances pour personnes âgées, même raison.

Refuges et centres de soins pour les femmes victimes de violence, leurs fils et filles, les télécommunications et les médias, les services d’urgence privés et les services funéraires et funéraires, le stockage et la chaîne du froid des fournitures essentielles, la logistique, qui sont les aéroports, les ports et les chemins de fer, ainsi que les activités dont la suspension peut avoir des effets irréversibles pour sa continuation.

