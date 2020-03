Les statues Bob et Doug McKenzie de SCTV dévoilées au Canada / Film

Le Canada est connu pour nous donner du sirop d’érable et Ryan Reynolds, sans parler de leur amour éternel pour le hockey et de leur politesse inexplicable sans fin. Mais quand je pense au Canada, il y a deux adorables ados qui me viennent à l’esprit, et c’est des frères amateurs de hockey Bob et Doug McKenzie, joué par Dave Thomas et Rick Moranis dans les deux séries de comédies canadiennes SCTV (ou Second City Television) et le long métrage culte classique Breuvage étrange. Maintenant, les phalanges du Grand Nord blanc ont été immortalisées en tant que statues à Edmonton, au Canada.

Voici la révélation des statues de Bob et Doug McKenzie révélées par le Edmonton Journal:

Après des années de préparation, une statue en bronze grandeur nature de Bob et Doug McKenzie, inséparables de SCTV, est apparue sur la 103e et la 103e avenue mardi soir sous une neige douce, portant des tuques et des jeans et tenant des talons ouverts. #yeg pic.twitter.com/2oFzZVyLT3

– Edmonton Journal (@edmontonjournal) 25 mars 2020

Les statues de Bob et Doug McKenzie ont été créées par le sculpteur canadien Ritchie Velthuis en collaboration avec le SCTV Monument Committee à but non lucratif et le Bronzart Casting de Calgary, avec la contribution de Dave Thomas et Rick Moranis eux-mêmes.

Dave Thomas a fait une déclaration sur les statues de lui et de Rick Moranis, disant au Edmonton Journal:

«Rick et moi avons tous deux été surpris et honorés par ces statues des frères McKenzie. Malgré le temps qui s’est écoulé, nous gardons tous les deux le souvenir d’avoir travaillé aux studios ITV sur Allard Way Northwest avec le reste de la distribution et les gens d’Edmonton qui ont travaillé dans les coulisses de l’émission SCTV avec nous. Nous sommes tous devenus des amis pour la vie et partageons beaucoup de souvenirs. Donc, de cette façon, ces statues commémorent vraiment cette expérience et les gens d’Edmonton et les autres membres de la distribution de SCTV qui ont travaillé sur le spectacle. »

Thomas et Moranis étaient censés être à Edmonton pour le dévoilement des statues, mais les deux se retrouvent coincés respectivement à Los Angeles et à New York, et avec les épidémies de coronavirus si graves là-bas, voyager n’était tout simplement pas une option pour le moment. Mais Thomas a bien l’intention de faire une visite:

«Dès que le voyage sera autorisé, nous retournerons à Edmonton pour voir ces statues en personne.»

Si vous êtes déjà dans la région, vous pouvez consulter les statues de 103 Street et 103 Avenue à Edmonton, Cananda.

Articles sympas du Web: