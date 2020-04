Les Stones continuent de tourner et les Beatles n’existent plus: Jagger

▲ Dans une interview, le chanteur des Rolling Stones (à gauche) a répondu à l’affirmation de Paul McCartney selon laquelle les Beatles étaient un meilleur groupe.

Europa Press

Journal La Jornada

Samedi 25 avril 2020, p. 6

Madrid Mick Jagger a répondu à la récente affirmation de Paul McCartney selon laquelle les Beatles étaient meilleurs que les Rolling Stones.

Dans une interview accordée à Zane Lowe sur Apple Music pour promouvoir le retour des Stones, Jagger a été interrogé par les commentaires de son vieil ami et n’a pas hésité à répondre.

Ceci est très amusant. Il est adorable. Evidemment il n’y a pas de concurrence, répond un Mick Jagger toujours souriant. Il ajoute: «La grande différence, cependant, un peu au sérieux, c’est que les Rolling Stones sont un excellent groupe de concert dans d’autres décennies et dans d’autres domaines, tandis que les Beatles n’ont même pas fait de tournée de pavillon ou de Madison Square Garden avec un système sonore décent.

Ils ont rompu avant le début des tournées. Cela a commencé en 1969 et les Beatles ne l’ont jamais vécu. Ils ont fait un super concert au stade, j’étais là, au stade Shea, soutient-il.

Jagger conclut que son groupe est allé de l’avant et qu’ils ont commencé à faire des concerts de stade dans les années 70 et continuent de les faire. C’est la grande et réelle différence entre ces deux groupes. L’un est incroyablement chanceux de continuer à jouer dans les stades et l’autre n’existe pas.

