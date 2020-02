Les studios des Beatles à Londres, Abbey Road, seront une école de musique

1/5

Il s’est avéré que les légendaires studios d’Abbey Road qui étaient le producteur des Beatles et de Pink Floyd deviendront une école de musique.

Un producteur d’origine colombienne, Julio Reyes Copello, qui a travaillé main dans la main avec plusieurs groupes symphoniques ainsi qu’avec des stars de la musique latine comme Ricky Martin, Jennifer López et Marc Anthony Il est choisi pour collaborer à ce projet.

La première école de Musique ouvrira ses stands à Miami de la main du producteur.

L’industrie de la musique latine et les talents latins sont très importants et nous reconnaissons Miami comme son siège social », a déclaré Luca Barassi, directeur exécutif de l’Abbey Road Institute, expliquant pourquoi ils ont choisi le sud de la Floride.

Comme le montrent les vastes connaissances du Colombien ainsi que son expérience, les lignes directrices clés pour l’intégrer dans l’équipe.

Travailler avec Julio et son équipe nous permet de compléter les connaissances approfondies et l’expérience de la musique latine que lui et son équipe ont, avec notre programme complet », a-t-il ajouté dans une déclaration écrite envoyée à l’Associated Press.

Il convient de mentionner que le Institut Abbey Road, dont le siège social est à Londres, est une école de production musicale née de la collaboration entre Abbey Road Studios et Universal Music Group. Son objectif principal est de créer des experts professionnels qui travaillent avec un groupe restreint d’étudiants dans les études. La clé sera de baser l’expérience sur la pratique.

Donc dans Miami, Copello, qui a également remporté plusieurs prix Grammy et Latin Grammy et a travaillé avec diverses idoles de la musique latine et des orchestres symphoniques à Londres et à Vienne, servira de sorte de mentor qui aidera les étudiants à se connecter avec l’industrie.

Je veux voir comment tous ces artistes que nous avons découverts, après leur avoir donné une formation honnête, commencent à avoir une mission responsable au sein de l’industrie du divertissement », a déclaré le producteur né à Cúcuta, à la frontière colombo-vénézuélienne.

Je veux voir comment tous ces artistes que nous avons découverts, après leur avoir donné une formation honnête, commencent à avoir une mission responsable au sein de l'industrie du divertissement », a déclaré le producteur né à Cúcuta, à la frontière colombo-vénézuélienne.

De même, il dit vouloir former “des artistes à la sensibilité et de grands créateurs de musique qui inspirent”.

Il convient de mentionner que le siège de Londres possède également des succursales à Berlin, Paris, Amsterdam, Melbourne et Johannesburg.

À Miami, il fonctionnera dans une maison qui passe inaperçue dans un quartier bourgeois, où l’étude de Reyes Copello dans lesquels ils ont enregistré Jennifer López, Ricky Martin, Shakira, Thalía, Chayanne, Diego Torres, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Willy Smith et Alessia Cara, entre autres.

Contrairement aux autres lieux, celui de Miami Il formera également des producteurs et ingénieurs, musiciens. L’objectif est que chacun interagisse entre eux et avec les professionnels qui passent par ces études. Ils n’accepteront que 10 étudiants par an.

La personne qui entre ici, non seulement les artistes qui vont être ici, mais aussi les yeux de l’industrie, voient le talent », a-t-il souligné assis à côté de la console du studio.

Pour Copelo, il ne fait aucun doute que Abbey Road Il a choisi la communauté de Miami en raison du talent de latex qu’il héberge.

Oui, il y a un intérêt pour l’influence que la musique latine a dans le monde », a-t-il dit. “Certainement.”

