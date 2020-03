Les studios Marvel interrompent la production de tous les spectacles Disney Plus

Après un retard pour The Falcon et The Winter Soldier, Marvel Studios a maintenant décidé de suspendre toutes les productions restantes de leurs spectacles Disney Plus.

2020 devrait être une grande année pour Marvel Studios alors que la société s’aventure pour la première fois dans la télévision. Cependant, la menace du coronavirus s’est avérée être un hoquet de production majeur. Plus tôt cette semaine, les membres de l’équipage du Falcon et du Winter Solider ont été renvoyés chez eux à Atlanta après avoir tourné à Prague.

Maintenant, Variety a appris que Marvel Studios a arrêté la production sur WandaVision et Loki. La pré-production sur les autres projets de télévision des studios Marvel continuera désormais de fonctionner à distance. Le tournage de Shang-Chi et des dix anneaux a également été suspendu cette semaine. Pendant ce temps, Tom Holland a révélé que le tournage de Spider-Man 3 devait actuellement commencer en juillet.

Voici le synopsis officiel de The Falcon et The Winter Soldier de Marvel Studios:

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. “

Réalisé par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, The Falcon et The Winter Soldier met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter, Daniel Brühl dans le rôle de Baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain. Desmond Chiam, Miki Ishikawa et Noah Mills ont été interprétés dans des rôles non divulgués.

The Falcon et The Winter Soldier seront présentés en exclusivité sur Disney Plus en août 2020. Restez à l’écoute de Hollywood héroïque pour tous les films, émissions de télévision et événements touchés par le coronavirus.

