Les studios Marvel ont été lancés un film Punisher coté R et cela semble génial

Après la prise de contrôle de Fox par Disney et l’acquisition subséquente de certains personnages très en vue, notamment les X-Men, Deadpool et les Fantastic Four, ce n’était qu’une question de temps avant que la liste des émissions de Netflix de Marvel ne prenne fin. Même s’ils existaient auparavant dans le même univers que les films, qui a maintenant été effacé du canon officiel, le MCU rassemblant autant de héros que possible sous un même toit, il était inévitable que les membres des Defenders soient relancés sous la surveillance de Kevin Feige .

Nous entendons des rumeurs depuis un certain temps maintenant sur la façon dont Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et le punisseur pourrait faire leur retour au MCU, et bien que rien ne soit confirmé pour le moment, l’argent intelligent serait sur au moins deux des acteurs qui ont joué les personnages du titre sur Netflix reprenant leurs rôles, étant donné que le MCU fait un effort conscient pour éviter réaction des fans.

En tant qu’entreprise résolument PG-13, les pitreries définitivement cotées R de Frank Castle seraient difficiles à intégrer dans une série familiale, mais Deadpool 3 en développement pourrait marquer un moment décisif pour que le MCU se déplace vers un territoire plus orienté vers les adultes . En fait, l’écrivain Adam G. Simon, qui a scénarisé le remake du classique d’action indonésien The Raid, qui devrait ré-équiper le réalisateur Joe Carnahan et la star Frank Grillo, a révélé qu’il avait présenté un film Punisher à Marvel Studios avant même la diffusion de la série Netflix. et franchement, ça a l’air génial.

«Dans mon opinion, nous trouvons Frank Castle tel que nous l’avons laissé à la fin de la série, seulement maintenant complètement conscient de la menace que les super-héros et les méchants représentent pour l’humanité. Donc, Frank doit tirer pour la personne qui, selon lui, est responsable des innombrables victimes civiles, celle qui a tout déclenché en organisant ces armes de destruction massive pour qu’elles se réunissent. Nick Fury. La torsion est que Frank est utilisé, il aperçoit la double croix tôt à la fin de l’acte un. À partir de ce moment, nous avons une situation de 3:10 à Yuma. Frank et Fury en fuite de tout le monde, héros et méchants. Il est 3 h 10 avant que Yuma ne rencontre Leon en passant par The Winter Soldier. »

Un film de copain d’inspiration occidentale coté R qui se déroule dans le MCU avec Jon Bernthal et Samuel L. Jackson sonne incroyable, et Simon a continué en disant comment l’histoire incorporerait également des goûts de Bucky Barnes, Sam Wilson et Natasha Romanoff , ainsi que certains des PunisherAlliés et ennemis.

L’émission de télévision souffrait du syndrome Marvel / Netflix habituel consistant à étendre une histoire de huit épisodes sur treize, mais ce pitch semble être le genre de film de genre graveleux, bas et sale comme celui que la franchise de longue date a jamais vu.