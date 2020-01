Les suites de «Star Wars» ont raté la marque en laissant de côté le vrai sens de la saga

Discours de Star Wars: vous ne pouvez pas vivre sur Internet sans en voir au moins une partie. Qu’il s’agisse de personnes détestant un film ou un personnage spécifique, ou qu’il s’agisse de fans louant leur favori, Star Wars occupe beaucoup d’espace de plaisanteries en ligne. Et l’un des principaux piliers de l’argumentation tourne autour des préquelles et des suites. Plus précisément, pourquoi l’un est meilleur que l’autre ou comment ils ne conservent pas l’héritage aussi bien qu’ils le pourraient. Même si les préquelles reçoivent beaucoup de haine, ce sont les suites qui manquent de sens de Star Wars.

Pour être clair, aucune des trilogies ne mérite la haine. Alors que la suite perd le thème central de Star Wars, elle a toujours ses moments et son importance dans la franchise. De plus, l’énergie qu’il faut pour détester un film activement? Pas la peine.

Une projection de «Star Wars: The Rise Of Skywalker» lors d’un marathon «Star Wars» organisé par Nerdist | JC Olivera / .

La trilogie suite manque complètement le thème central de «Star Wars»

De The Force Awakens à The Last Jedi en passant par The Rise of Skywalker, récemment sorti, les suites ont donné une toute nouvelle génération de films Star Wars. Ce sont les premiers films de la franchise depuis que Disney a acquis Lucasfilm. Même s’ils ont apporté beaucoup de bien, ils auraient pu être mieux en tant qu’entité distincte en dehors de la saga Skywalker. Ils sont présentés comme le dernier morceau de cette saga, mais ils s’écartent de beaucoup de l’âme des deux premières trilogies.

C’est parce qu’au cœur de Star Wars se trouve Anakin Skywalker. Même si la trilogie originale n’a pas commencé comme une histoire centrée sur Dark Vador, George Lucas est allé avec l’amour des fans pour le méchant et a raconté une histoire de rédemption. Et pour vraiment toucher la maison du conte tragique d’Anakin, Lucas a fait les préquelles pour montrer ses débuts. Cela a montré que personne n’est né mal et que même les meilleures personnes peuvent être dirigées vers le côté obscur dans des circonstances spécifiques.

Cela diminue presque tout l’arc de rédemption d’Anakin

Comme indiqué ci-dessus, le rachat d’Anakin s’étend sur les trois préquelles et les films originaux. Anakin est passé d’un petit garçon sur Tatooine qui était autrefois un esclave, au Padawan pas ému par des figures d’autorité. Il est tombé amoureux, a tout risqué pour sa femme et est resté avec les Jedi. En raison de son désir d’aimer et de sa haine et de sa peur passionnées, il a été facilement trompé et abandonné au mal.

Et dans la trilogie originale, Dark Vador est aussi criminel que possible, détruisant des planètes entières et torturant quiconque veut arriver à ses fins. Mais il arrête tout, pour sauver son fils. Luke passe sous ce casque et atteint Anakin Skywalker grâce au contrôle de Vader. Il est racheté et rejoint le Jedi sous forme de fantôme de force à la fin du retour du Jedi. C’est parfait à regarder dans cet ordre. Pour voir comment tous les aspects de son personnage se sont mis à nu pour le public et l’ont fait racheter par son fils.

Et les trilogies de suite ont presque jeté cela par la fenêtre. Anakin n’en fait pas partie, sauf dans The Rise of Skywalker. Et quand Kylo Ren l’a mentionné, il utilise une bastardisation de la mémoire d’Anakin dans The Force Awakens et au-delà. Palpatine jouait avec la perception de son grand-père, mais cela ne laisse toujours pas la place à beaucoup de vrais Anakin.

Anakin Skywalker a l’une des histoires les plus tragiques – et les plus significatives – de tous les temps

Les suites ont presque fait de Ben Solo / Kylo Ren un pseudo-Dark Vador / Anakin Skywalker. Mais personne dans la franchise Star Wars n’a eu une aussi grande chute ou une histoire aussi tragique que celle d’Anakin. Il y a tellement de conflits en lui et tellement de pouvoir qu’il ne pouvait pas tout gérer. En essayant de sauver la personne qu’il aimait le plus, il s’est complètement perdu et a perdu tout semblant de bonheur qu’il aurait pu avoir.

Comme Lucas l’a écrit une fois, il n’allait pas faire plus de films sur Luke et Leia parce qu’il pensait que le rachat de Dark Vador était assez bon. Il aurait peut-être été préférable de faire de ces suites leur propre «histoire de Star Wars», comme Solo ou Rogue One, au lieu d’essayer d’atteindre cet aspect Skywalker. Comme quand Rey a pris le nom de Skywalker; au lieu d’en faire le tour complet J.J. Abrams et Chris Terrio essayaient de faire, ça ne semble pas correct.

La connexion à tout dans Star Wars n’était pas seulement «Skywalker», mais un Skywalker spécifique: Anakin.