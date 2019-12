Les suites «Mission: Impossible» de Tom Cruise ajoutent l'étoile «Joker» Shea Whigham

var sliderOptions = {"slideContainer": "# tps_slideContainer_61600", "nav" 🙁 ". hhpanPostSlider_nav"), "navText": "% {currentSlide} of% {totalSlides}", "helperText": "", "defaultSlide" : 0, "transitionEffect": "slide", "transitionSpeed": 400, "keyboardShortcuts": false, "scrollAfterRefresh": true, "numberOfSlides": 10, "slides": ({"title": "", "permalink ":" https: / / heroichollywood.com / doom-patrol-character-posters / "," shortCodeTitle ": null," content ":"

Avec la première du premier teaser pour u00a0Doom Patrol, u00a0DC Universe a également lancé une collection d'affiches de personnages pour chacun des membres de l'équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d'action en direct pour DC Comics. N n

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d'April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des conceptions uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe. N

Vous pouvez démarrer la galerie de nouvelles affiches en cliquant sur "Suivant". N

Lequel de ces u00a0Doom Patrol u00a0posters est votre préféré? Êtes-vous impatient de voir ce que le casting apporte à ces rôles? Dites-le dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de continuer à suivre Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles de l'univers DC. N

Doom Patrol est une réinvention de l'un des groupes de super-héros les plus étranges de DC u2019 qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade en tant que Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton en tant que Dr Niles Caulder / The Chief. N

Voici le synopsis de l'émission: n

u201cDoom Patrol u00a0trouvera les héros réticents dans un endroit qu'ils ne s'attendaient pas à être, appelé à l'action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais la même chose. u201d n

'; oh_inject_addthis = document.getElementById (' post-125873 '). getElementsByClassName ("post_content") (0); oh_inject_addthis.insertAdjacentHTML ('afterEnd', $ oh_addthis_fix_on_embedded);