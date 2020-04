Les supermarchés peuvent-ils imposer des horaires d’ouverture par âge?

Mexico.- Le Conseil national pour prévenir la discrimination exhorte les supermarchés, les magasins ou les magasins à veiller à ce que les heures de soins selon l’âge ne soient que préférentielles et non obligatoires pour les personnes âgées et d’autres groupes à risque plus élevé de complications de contagion.

Sur la base des recommandations du gouvernement du Mexique sur les mesures à mettre en œuvre dans cette éventualité, certaines entreprises ont établi des mesures dont l’intention est de protéger la santé des groupes présentant de plus grandes complications de l’infection Covid-19, et ont fixé des heures fixes d’attention pour les personnes âgées ou l’interdiction d’accès pour ce groupe, ainsi que celle des filles, des garçons et des femmes enceintes.

S’il faut reconnaître que ces mesures visent à protéger ces populations, il convient de noter que leur mauvaise application pourrait constituer des actes de discrimination, car lorsque ces mesures sont mises en œuvre de manière déraisonnable ou proportionnelle, elles peuvent devenir des restrictions injustifiées des droits.

De même, limiter l’accès aux établissements ne tient pas compte de la situation particulière des personnes qui, précisément, ont besoin de plus et de meilleures options pour pouvoir acheter des produits alimentaires de base; ils ne peuvent pas bénéficier du soutien solidaire des autres lorsqu’ils peuvent être transportés, et même les séparations familiales indésirables sont encouragées sur place.

Par conséquent, le risque présent dans ce type de mesures est évité, ce qui, en instaurant un traitement différencié assorti de bonnes intentions, peut imposer une charge injustifiée aux personnes qu’il est censé protéger.

