Les SXSW Film Awards auront toujours lieu – / Film

SXSW peut être annulé en raison de craintes de coronavirus, mais certains vestiges de la fête continueront cette année sous la forme de récompenses cinématographiques. Le SXSW Film Festival remettra des prix aux films qui seront présentés en première au festival. Bien que cela puisse sembler un peu étrange, cela sera également utile aux cinéastes qui ont été écartés par l’annulation. Tous les films seront toujours éligibles pour les Independent Spirit Awards, et les courts métrages seront éligibles pour les nominations aux Academy Awards.

Le coronavirus continue de se propager, annulant un événement après l’autre. SXSW a été l’une des premières annulations majeures, et le déménagement, bien que compréhensible et même nécessaire, a causé plus de quelques problèmes. La ville d’Austin perd des millions de dollars, tout comme la fête elle-même. Les choses sont si mauvaises, en fait, que SXSW a commencé à licencier du personnel, et il y a une réelle inquiétude que le festival ne puisse jamais se remettre de ce revers. En plus de tout cela, les cinéastes qui étaient sur le point de présenter leur nouveau travail à un public bondé, tous dans l’espoir de générer du buzz, manquent maintenant cette opportunité.

Mais voici de bonnes nouvelles! Selon IndieWire, les SXSW Film Awards auront toujours lieu. C’est une bonne nouvelle pour les cinéastes, car remporter un prix augmentera le profil de leurs films respectifs. Ce n’est pas aussi bon qu’une première réussie, mais c’est mieux que rien. La directrice du film de SXSW, Janet Pierson, a déclaré qu’après l’annulation, «le SXSW Film Fest s’est immédiatement penché pour découvrir ce que nous pouvions faire pour aider et soutenir les cinéastes dont nous aimons tant le travail et qui ont fait confiance à SXSW pour leur lancement. Beaucoup d’entre eux ont passé des années sur le travail qu’ils apportaient à SXSW. » Elle a ajouté que «avec l’annulation, les cinéastes se sont retrouvés bloqués et brouillés». La décision a également été prise de «continuer et de s’étendre à toutes les compétitions avec jury, si la majorité des cinéastes se sont inscrits et que des jurys étaient disponibles. Nous savons que cela ne remplace pas l’événement SXSW en direct avec son public unique et fantastique, mais au moins c’est un moyen d’attirer l’attention sur ces merveilleux films. “

Les jurys regarderont des films via des liens de projection, et les cinéastes auront la possibilité de rendre leurs films disponibles pour «la presse, les acheteurs, l’industrie ou des combinaisons de ces publics.

SXSW annoncera ses gagnants le mardi 24 mars. Voici les catégories:

Prix ​​du jury

FONCTION NARRATIVE: Grand Jury Award

DOSSIER DOCUMENTAIRE: Grand Prix du Jury

DOCUMENTARY SHORTS: Prix du jury

SHORT NARRATIF: Prix du Jury

SHORT D’ANIMATION: Prix du Jury

CONCOURS PILOTE ÉPISODIQUE: Prix du Jury

MIDNIGHT SHORTS: Prix du Jury

VIDÉOS MUSICALES: Prix du Jury

TEXAS SHORTS: Prix du Jury

Prix ​​du jury TEXAS HIGH SCHOOL SHORTS

EXCELLENCE DANS LE DESIGN DU POSTER Jury Award

PRIX DU JURY EXCELLENCE IN TITLE DESIGN

Prix ​​spéciaux

PRIX ADOBE EDITING

PRIX ADAM YAUCH HÖRNBLOWÉR

PRIX DU PROJET FINAL DE SCÉNARISTE

PRIX LOUIS BLACK «LONE STAR»

PRIX VIMEO DU PERSONNEL

PRIX ZEISS DE CINÉMATOGRAPHIE

Articles sympas du Web: