Les téléphones portables vont immobiliser la population dans la série de science-fiction “Invasian” de Joshua Wong

Il y a quelques jours à peine, The Laundromatte a téléchargé le court-métrage «Invasien» sur YouTube, présenté comme un concept court pour une série télévisée en cours de développement. Et Deadline rapporte aujourd’hui que le projet va de l’avant, Endless Media et The Laundromatte unissant leurs forces pour devenir scénariste / réalisateur Joshua WongLe concept dans une série télévisée.

En «invasien»…

Une invasion de Hong Kong par drone a supprimé et maîtrisé toute la population grâce à leurs smartphones. Les seuls qui peuvent arrêter les drones sont un groupe d’enfants dont les téléphones sont confisqués et un groupe de seniors technophobes.

«Le monde étant au point mort, la meilleure chose que les créateurs puissent faire est de créer», explique Wong. “Invasian est un projet qui me passionne énormément, avec une distribution de personnages et d’âges ethniquement divers, traitant de sujets et de thèmes très pertinents et effrayants, racontés à travers une lentille de science-fiction. Rien de tel n’est sorti d’Asie et mon équipe et moi sommes ravis de lui donner vie. »

La série, Deadline notes, sera en anglais.